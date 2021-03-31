'BioNTech-Pfizer aşısı 12-15 yaşındakiler üzerinde yüzde 100 etkili'

Covid-19'a karşı BioNTech-Pfizer'in geliştirdiği aşıyla ABD'de yapılan klinik deneylerde aşı olan 12-15 yaş arasındaki çocukların hiçbirinde enfeksiyon görülmediği açıklandı.

Almanya merkezli BioNTech ile ABD merkezli Pfizer'in geliştirdiği Kovid-19 aşısıyla ABD'de yapılan deneylerde, aşının 12-15 yaş arasında son derece etkili olduğu belirlendi.

Aşı olan 12-15 yaş arası çocukların hiçbirinin enfeksiyona yakalanmamasıyla yüzde 100 etkililik oranı yakalanırken, bunun ailelerin normal hayata dönüşü açısından kritik bir gelişme olduğu belirtildi.

The New York Times, ABD'de çocuklarda kullanılmasına onay çıkarsa, BioNTech-Pfizer aşısının gelecek eğitim yılından önce yapılmasıyla ilkin ortaokul ve lise, ardından ilkokul öğrencilerinin okullarında toplu ve yüz yüze eğitime geri dönebileceğini öngördü.

Kaynak Sputnik