"Binlerce Kıbrıslı Türk sokağa indi"

Lefkoşa'nın kuzeyinde dün yapılan ve binlerce kişinin katıldığı "Geçit Yok" eylemi adanın güneyinde de geniş yankı uyandırdı.

Güneyde yayın yapan Cyprus Mail gazetesi, eyleme yaklaşık 13 bin kişinin katıldığına vurgu yaparak, eylemi yerinde takip etti.

Cyprus Mail, 4'üncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın görüşlerine de yer verdi. Cyprus Mail muhabiri Tom Cleaver'a kısa bir açıklama yapan Akıncı, "Kıbrıslı Türklerin kendi özgür iradeleriyle var olabilmeleri ve her türlü siyasi baskıya hayır demek için buraya geldim" dedi.

Cyprus Mail, Akıncı'nın yanı sıra, 2'nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ve eski müzakerecilerden Özdil Nami ve Kudret Özersay'ın da eylem de yer almasına dikkat çekti.

Cyprus Mail, yürüyüş sonrası eylemde yapılan konuşmalara da geniş yer verdi.