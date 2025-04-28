Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekili Sıla Usar İncirli, Binboğa Yem Fabrikası’nda yaşanan çalışanların sorunlarıyla ilgili açıklama yaptı.

İncirli, “Sn. Fikri Ataoğlu, Binboğa halkındır, halkın emanetine ihanet ettiniz. Suçlusunuz, çok suçlusunuz. Belli ki siz bu işi halk için değil kendi menfaatiniz için yapıyorsunuz. İstifa edin, sizden sorumlu başbakan ile birlikte” ifadelerini kullandı.

Açıklama şöyle:

“Binboğa’da Yaşananlar Toplumsal Bir Krizdir

Karma Hayvan Yemi, Harup Ürünleri ve LP Gaz Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Ltd. yani Binboğa.

1973 yılından beri hayvancımızın yem ihtiyacını karşılamak için çalışıyor.

Şeffaflık ve hesap verebilirlikten uzak yönetim kurumu ciddi şekilde zarara uğrattı. Yolsuzluk ve istismar iddiaları ayyuka çıktı. Günlerdir Binboğa çek yasağında, üretim yapamıyor, çalışanların akıbeti meçhul, hayvancılar yem sıkıntısı ile karşı karşıya. Dahası aylardır sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı yatırımları yapılmıyor. Çalışanlar sağlık hizmeti almakta zorlanıyor. Hayvancılar yem sıkıntısı çektiği için toplum gıda krizi riski ile karşı karşıya.

Acil olarak yapılması gerekenler:

1. Binboğa derhal çek yasağından kurtarılmalı, ham madde alımının önü açılarak üretime başlamalı

2. Çalışanların hakları ve istihdam korunmalı

3. Hazırlanan denetim raporlarının üzeri artık örtülmemeli, kurumu zarara uğratanlarla ilgili yasal işlem başlatılmalı

4. Binboğa’yı liyakatlı, kurumu güçlendirecek, dürüst insanların yönetmesi sağlanmalı

5. Sürekli değişen Yönetim Kurulu (son 3 yılda 6-7 kez) anlayışından vaz geçilip istikrarlı ve kurumdaki teknik insanların da olacağı istikrarlı bir yapıya kavuşturulmalı

Sn. Fikri Ataoğlu, Binboğa halkındır, halkın emanetine ihanet ettiniz. Suçlusunuz, çok suçlusunuz. Belli ki siz bu işi halk için değil kendi menfaatiniz için yapıyorsunuz. İstifa edin, sizden sorumlu başbakan ile birlikte.