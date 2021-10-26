Binboğa tüp gaz satışını durdurdu: “TÜM GAZI TÜKETTİK”

Binboğa Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Erenay, piyasaya verecekleri tüp gaz miktarının tükendiğini belirtti, satışın durduğunu YENİDÜZEN’e açıkladı.

Kamuya verebilecekleri tüp gaz miktarının tükendiğini belirten Erenay, ellerinde sadece yüzde 20 oranında gaz kaldığını, bu yüzden satışı durdurduklarını dile getirdi.

“Tüm gazı tükettik”

Erenay şunları aktardı: “Tüm gazı tükettik. Elimizde sadece yasa gereği saklamamız gereken seviyede, yani yüzde 20 miktarında bir tüp gaz kaldı. Yasa bizden bu yüzde 20’lik oranı asker ve diğer tesisler için ayırmamızı talep ediyor. Biz de idareli gitmemize rağmen artık bu yüzde 20’lik orana ulaştık, geriye kalanı tükettik. Şu an için stoklarımız bitti ve tedarikçilerimizde de gaz olmadığı için bekleme aşamasındayız. Diğer gaz firmalarının da durumu aynıdır. Ülkeye gaz gelir gelmez kamu için yeniden dağıtıma başlayacağız”.