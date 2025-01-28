“Bina Yangın Tüzüğü 2020’de hazırlanarak İçişleri Bakanlığı’na sunuldu”

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Genel Saymanı Nevter Zafer Cömert, Binaların Yangından Korunmasına İlişkin Usul ve Esaslar Tüzüğü’nün Birlik tarafından 2020 yılında tüm ilgili kurum temsilcilerinin de katılımı ile hazırlanarak İçişleri Bakanlığı’na sunulmasına rağmen hala mevzuat yetkisizliği kaynaklı yürürlükte olmamasını, “ülkemizin ayıbı” olarak niteledi.

KTMMOB Genel Saymanı Cömert, Radyo Mayıs/Web TV’de yayınlanan “Teknik Gündem” programına katılarak, yakın zamanda Türkiye Bolu’da meydana gelen bina yangınını ve ülkemizde binaların yangından korunmasına ilişkin mevzuata yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Nevter Zafer Cömert, “Adıyaman’da meydana gelen 6 Şubat depreminden sonra böyle bir olayın yaşanması bizleri yine derinden üzmüştür. Bu olay gösteriyor ki; ihmaller çok sayıda büyük sorunların ve kayıpların yaşanmasına sebebiyet veriyor. Yangın gibi bir konuda tedbir alınmaması ve yasalara bağlı kalarak denetlemelerin yapılmaması Türkiye’de bu olayın gerçekleşmesine neden olmuştur” şeklinde konuştu.

Ülkemizde ise binaların yangından korunmasına ilişkin herhangi bir mevzuatın olmadığını, farklı kaynaklarda yararlanarak bazı tedbirler alınmaya çalışıldığını söyleyen Cömert, “yangın özelinde bir mevzuatın olmaması demek aslında bu işlerin keyfi yapılması demektir” dedi. Genel Sayman Cömert, 2020 yılında Seran Aysal’ın KTMMOB Genel Başkanı olduğu dönemde ‘Binaların Yangından Korunmasına İlişkin Usul ve Esaslar Tüzüğü’ oluşturulmuştu. KTMMOB’ye bağlı Odalardan teknik uzmanlardan oluşturulan komite ile Polis Genel Müdürlüğü (PGM) İtfaiye bölge sorumlularının katıldığı, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nın katkı verdiği ve diğer ilgili kurumlardan teknik insanların katkısı ile söz konusu tüzük uzun yılların çalışmaları sonucunda tamamlandı. Bu konuda önde gelen ülkelerden bina ve yangın kodları alınarak ve ülkemiz şartları değerlendirilerek harmanlandı ve hazırlanan tüzük 2020 yılında İçişleri Bakanlığı’na tüm ilgili kurumların olumlu görüşü ile sunuldu. İçişleri Bakanlığı’nın bu konuda savcılıktan aldığı görüş kapsamında söz konusu tüzük Fasıl 96-Yollar ve Binalar Düzenleme Yasası altına girmesi gerekiyordu fakat Fasıl 96 Yasası’nın verdiği yetkinin aşılması değerlendirmesi sonrasında devamında yapılan görüşmelerde ilerleme kaydedilmediği için o zamandan günümüze bu tüzük hayat bulmadı” şeklinde konuştu.

KTMMOB’nin ilgili bakanlıkla birlikte çalışarak ‘Binaların Yangından Korunmasına İlişkin Usul ve Esaslar Tüzüğü’nün yasallaşması önündeki engellerin aşılması ve ivedilikle devreye konması gerektiğini vurgulayan Cömert, “ilgili tüzüğün 2020 sonunda günümüze 4 yıla aşkın bir süre yasallaşmış olmaması ülkemizin ayıbıdır” dedi.