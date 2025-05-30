“Bilimsel temelli üretim ve denetim şart”

Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Beste Oymen, gıda güvencesi için sütte bilimsel temelli üretimin ve denetimin şart olduğunu kaydetti.

Sütün güvenliği, kalitesi ve sürdürülebilirliğinin yalnızca üreticinin değil, gıda mühendislerinin katkısıyla mümkün olduğunu belirten Oymen, kamuda ve özel sektörde gıda mühendislerinin daha etkin şekilde istihdamını istedi. Oymen, bunun denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi için kritik önemde olduğunu da söyledi.

1 Haziran “Dünya Süt Günü” nedeniyle yazılı açıklama yapan Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Beste Oymen, merdiven altı üretimin ve denetimsizliğin tehlike saçtığı konusunda uyararak, “Süt gibi temel besin maddesinin güvenli şekilde halka sunulması tercih değil, kamusal sorumluluktur” hatırlatmasında bulundu.

Pastörize edilmemiş ya da uygun hijyen koşullarında üretilmeyen süte, başta brusella, tüberküloz gibi ciddi hastalıklara neden olabilecek mikroorganizmalar bulaşabileceğini de söyleyen Oymen, sütün güvenli şekilde tüketiciye ulaşabilmesi için sağımın hijyenik koşullarda yapılması gerektiğini vurguladı.

Üretimden tüketime kadar geçen her aşamada bilim temelli denetim mekanizmalarının etkin şekilde çalıştırılmasının şart olduğunu belirten Beste Oymen, bu noktada tüketicilere düşen görevler olduğunu, satın alınan ürünlerde etiket bilgilerinin dikkatle incelenmesi gerektiğini söyledi.

Oymen, süt ve süt ürünlerinin mutlaka ambalajlı, izlenebilir güvenilir işletmelerden temin edilmesi gerektiğini de vurgulayarak, “Kısa vadeli fiyat avantajları uğruna sağlıksız ürünler tercih edilmemeli” uyarısında bulundu.

Bilimsel bilgiye dayalı üretim ve denetim süreçlerinin sağlıklı toplumun ve güvenli gıdanın temeli olduğunu söyleyen Beste Oymen, gıda mühendislerinin bilgi birikiminin sadece bugünün değil, geleceğin gıda politikalarının da vazgeçilmezi olduğunu kaydetti.

“Gıda Mühendisleri Odası olarak, süt ve süt ürünlerinin tüketimini teşvik etmeye, üretimde sürdürülebilir, yenilikçi ve güvenli mekanizmaların kurulmasını, süt üreticileri ve endüstrisinin desteklenmesi gerektiğini vurgulamaya devam edeceğiz” diyen Oymen, yeterli ve güvenilir gıdaya erişimin bir insan hakkı olduğunu da anımsattı.

Açıklamasında, son dönemde süt üreticilerinin finansal anlamda büyük zorluklarla karşı karşıya kaldığına da işaret eden Oymen, değişen iklim koşullarının hayvan refahını olumsuz etkileyerek süt veriminde düşüşlere yol açtığını, bunun sektörün sürdürülebilirliğini tehdit ettiğini belirtti.

Tüm bu etkenlerin süt ve süt ürünlerinin fiyatlarında önemli artışlara neden olduğunu ifade eden Oymen, temel besin maddesi olan süte erişimin birçok kişi için güçleştiğini de söyledi.

Oymen, bu zorlukların aşılması için üreticilerin desteklenmesi, yem ve enerji maliyetlerinin azaltılması yönünde politikalar geliştirilmesi, iklim değişikliğine uyum sağlayacak sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması ve hayvan refahının korunmasının büyük önem taşıdığını dile getirdi.