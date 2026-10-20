Ünal Üstel Hükümeti, cezaevindeki grevi yasakladı

Ünal Üstel Hükümeti, Merkezi Cezaevindeki grevi yasakladı.

60 gün süreyle grevi yasaklayan Bakanlar Kurulu kararı, mücadelenin yarın da devam edeceğinin açıklamasından bir saat sonra yayınlandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan KTAMS, KAMU-SEN ve HAK-SEN, grevin askıya alındığını ancak mücadeleye son verilmeyeceğini belirtti.

Açıklamada, "Vardiya, rotasyon ve düzensiz mesai usulü çalışanların haklarının teslim edilmesi ve yıllardır yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi.

Vardiya, rotasyon ve düzensiz mesai usulü çalışanların yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesine yönelik Tüzük değişikliğinin görüşülmesi amacıyla gerçekleştirilen grev ve eylemde, gerekli adımın atılması için Başbakanlığa süre verilmişti.

Ancak sendikaların Başbakanlığa tanıdığı süre zarfında, Teknik Kurul toplantısının yapılmasına ilişkin herhangi bir geri dönüş yapılmamıştı.