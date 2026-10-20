Yiğit: “Merkezi Cezaevi’ndeki grev yarın da devam edecek”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Serman Yiğit, Merkezi Cezaevi’nde bugün tam gün uygulanan grevin yarın da devam edeceğini açıkladı.

Yiğit, grevin yarın 08.00’de başlayarak 24 saat süreyle tam gün devam edeceğini belirterek, grev süresince hiçbir tutuklunun Cezaevi’nden çıkarılmayacağının Merkezi Cezaevi İdaresi tarafından teyit edildiğini kaydetti.

Sendikalar adına ortak açıklama yapan Yiğit, “Bu süreçte yaşanacak mağduriyetlerin tüm sorumlusu Başbakanlıktır.” dedi.

Vardiya, rotasyon ve düzensiz mesai usulü çalışanların yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesine yönelik Tüzük değişikliğinin görüşülmesi amacıyla bugün gerçekleştirdikleri grev ve eylemde, gerekli adımın atılması için Başbakanlığa süre verdiklerini anımsatan Yiğit, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Ancak Başbakanlığa tanıdığımız süre zarfında, Teknik Kurul toplantısının yapılmasına ilişkin tarafımıza herhangi bir geri dönüş yapılmamıştır. Bu nedenle, Merkezi Cezaevi’nde bugün tam gün uyguladığımız grevimiz yarın da saat 08.00’de başlayarak 24 saat süreyle tam gün devam edecektir. Grevimiz süresince hiçbir tutuklunun Cezaevi’nden çıkarılmayacağı Merkezi Cezaevi İdaresi tarafından teyit edilmiştir.

KTAMS, KAMUSEN ve HAKSEN olarak, ciddiyetsiz bir yönetim anlayışına geçit vermeyeceğimizi ve çalışanların haklarının teslim edilmesi yönünde somut adım atılana kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi kamuoyuna duyururuz.”

KTAMS, Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), vardiya, rotasyon ve düzensiz mesainin ele alınacağı Teknik Kurul toplantısının iptali gerekçesiyle Merkezi Cezaevi’nde bugün grev başlatmıştı.