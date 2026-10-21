Ziya Rızkı, ölüm yıldönümünde törenlerle anılacak
Kıbrıs Türk halkının var oluş mücadelesinde önemli katkıları olan eski milletvekili, belediye başkanı, mücahit komutanı, serdar ve spor adamı Ziya Rızkı, 32’nci ölüm yıl dönümünde salı günü törenlerle anılacak.
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Kıbrıs Türk halkının var oluş mücadelesinde önemli katkıları olan eski milletvekili, belediye başkanı, mücahit komutanı, serdar ve spor adamı Ziya Rızkı, 32’nci ölüm yıl dönümünde salı günü törenlerle anılacak.
Ziya Rızkı için ilk tören saat 09.30’da Ziya Rızkı Meydanı’ndaki büstü önünde, ikinci tören ise saat 10.15’te Karaoğlanoğlu Mezarlığında kabri başında düzenlenecek.
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