Biletler alındı, yola çıkıldı

UEFA Avrupa Ligi, B Grubu 4. maçında bu akşam AEK Larnaka ile karşılaşacak Fenerbahçe’yi takip etmek isteyen taraftarlar biletlerini temin ederek Ledra Palas geçiş kapısından geçip Larnaka’ya hareket etti.

Eşleşmenin belli olmasının ardından ülkemizde faaliyet gösteren iki dernek, KKTC Fenerbahçeliler Derneği ile KKTC Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği (KKTC FBİDER), üyelerinin karşılaşmayı takip edebilmesi için organizasyon düzenledi.

KKTC FB İDER, üyeleriyle Kuğulu Park’ta bir araya geldi. Üyelere biletlerinin teslim edilmesi sonrasında Ledra Palas’tan geçiş yapılarak otobüslerle Larnaka’ya hareket edildi.

KKTC Fenerbahçeliler Derneği de Küçük Kaymaklı Posta Şubesi üzerinde bulunan dernek binası önünde üyeleri ile bir araya geldi. Ardından onlar da karşılaşma için Ledra Palas’tan geçiş yaptı.

Daha önce yapılan açıklamada stat kapılarının 17.30’da açılacağı duyurulmuştu.