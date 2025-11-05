Bienal Lefkoşa, cuma günü başlıyor

Arkhe tarafından Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) himayesi ve Vedat Kaner Vakfı ana sponsorluğunda yapılacak Bienal Lefkoşa, Cuma günü başlayacak.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, bu çerçevede Lefkoşa’nın farklı noktalarında bir ay boyunca “Merhamet” teması etrafında buluşacak sanat eserleri yer alacak.

Sanatın bir diyalog, bir hatırlama biçimi olduğunu gösterme hedefinde olan Bienal Lefkoşa’da, sergiler, performanslar, söyleşiler ve konserler yer alacak.

LTB açıklamasına göre, bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Bienal Lefkoşa, sanatın birleştirici gücünü merkeze alarak kenti yaşayan bir sergiye dönüştürmeyi ve Lefkoşa’nın tarihi dokusu ile çağdaş sanatın evrensel dilini buluşturmayı amaçlıyor.

Sergi mekanları

Bienal boyunca, İsmet Vehit Güney Sanat Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi, ARUCAD Artspace, Büyük Han, Bedesten, Bandabuliya, Tanzimat 54, Eski Fransız Kültür Derneği, Ermeni Kilisesi ve Arabahmet Kültür Evi, ziyaretçilerini “merhamet” temasını farklı disiplinlerde işleyen sanat eserleriyle karşılayacak.

Açılış günü programı

Bienal Lefkoşa’nın açılışı 7 Kasım Cuma saat 15.00’te Atatürk Kültür Merkezi ve İsmet Vehit Güney Sanat Merkezi’nde olacak.

Ardından Lefkoşa’nın simge mekânlarında açılışla devam edecek. Bedesten, Bandabuliya, Büyük Han ve Artspace saat 16.00’da, Eski Fransız Kültür Derneği binası, Tanzimat 54 ve Ermeni Kilisesi 17.00’de ziyarete açılacak.

Arabahmet Kültür Evi’ndeki açılış töreni 18.00’de başlayacak. Resepsiyonun ardından, ARUCAD Modern Dans Bölümü’nün “Gitme” adlı çağdaş dans sahnelenecek. 19.00’da açılış konuşmaları ve 19.30’da filozof Kenan Gürsoy’un söyleşisi yer alacak.

Saat 21.00’de ise Zahra Sokak’ta Korhan Futacı konser verecek.

Sergi mekanları ziyaret saatleri

Bienal sergi alanları, Salı–Perşembe 10.00–15.00, Cuma 10.00–19.00 ve Cumartesi 10.00–16.00 saatleri arasında gezilebilecek.

ARUCAD Artspace ve Atatürk Kültür Merkezi, Cumartesi günleri 10.00–13.00 arasında ziyaret edilebilecek.

Sergi mekanları Pazar ve Pazartesi günleri kapalı olacak.

Rehberli turlar

Bienal süresince her Cumartesi 10.30–14.30 saatleri arasında düzenlenecek rehberli turlar, ziyaretçilere sergi alanlarını ve kamusal yerleştirmeleri Türkçe ve İngilizce olarak tanıma fırsatı sunacak. Katılım ücretsiz olacak.

Destekçiler

Bienal Lefkoşa’nın lojistik sponsoru Dörtgazi Lojistik, sigorta sponsoru Capital Insurance, destekçileri Arucad, Espace Panthea, Poster for Tomorrow, HM ve alan destekçileri ise Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Kültür Dairesi Müdürlüğü, Espai, Çangar Motors oldu.

Bienal Lefkoşa kapsamında sergilere ilaveten gerçekleştirilecek etkinliklerin takvimi şu şekilde:

"Arabahmet Kültür Evi’nde Kerimcan Güleryüz — Konuşma (8 Kasım Cumartesi, 14.00), Meyda Yeğenoğlu & Mahmut Mutman — Konuşma (14 Kasım Cuma, 19:00), Romance Piyano Galerisi — Konser (29 Kasım Cumartesi, 19.30)

ARKHE Açık Alan’nda Handan Ergiydiren — Performans (8 Kasım Cumartesi 18.00 ve 10 Kasım Pazartesi 19.30)

Bandabuliya Sahnesi’nde New Horizons - Performans (27 Kasım Perşembe, 19.00), Enigma — Performans (26 Kasım Çarşamba, 19.00), Myrrha Trio&Hakkı Cengiz — Performans (19 Kasım Çarşamba, 19.00), Salvataro Catalvo — Performans (20 Kasım Perşembe, 19.00), Espai Sombrero M104 — Perormans (12 Kasım Çarşamba, 19.00)

Lefkeliler Meydanı’nda Arshid Azarine Trio — Konser (11 Kasım Salı, 19.30)

Naci Talat Vakfı’nda Gözdem İlkay — Performans (22 Kasım Cumartesi, 19.30)

Sultan II. Mahmut Kütüphanesi’nde Melih Kıraç & Kamola Rashidova — Performans (10-11 Kasım, 15.00)”