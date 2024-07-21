Biden adaylıktan çekildi

ABD Başkanı Joe Biden, 5 Kasım'da gerçekleşecek seçimler için adaylıktan çekildiğini duyurdu. Biden açıklamasında, görev süresinin geri kalanında başkan olarak görevlerini yerine getirmeye odaklanacağını söyledi. Biden bu hafta içerisinde kararıyla ilgili açıklamalarda bulunacak.

Öte yandan Biden, seçim yarışından çekildikten sonra Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i aday olarak onayladığını ve desteklediğini bildirdi.

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için yarışan Demokrat Partili Biden ile Cumhuriyetçi rakibi Trump, 27 Haziran gecesi CNN'deki ilk canlı yayın tartışmasında kozlarını paylaşmıştı.

81 yaşındaki Biden, ikinci dönem adaylığında yaşı konusunda duyulan kaygıları giderecek performans sergileyememiş, program sonrası yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.

Demokrat Partili kesimden ve Biden'ı destekleyen bazı medya kuruluşlarından, Biden'a "başkanlık seçimlerinden çekilmesi" çağrısı yapılmıştı.

Yedi Demokrat Kongre üyesi Biden'a adaylıktan çekilmesi çağrısında bulunmuştu

Texas eyaletinden Marc Veasey, Wisconsin eyaletinden Mark Pocan, Illinois eyaletinden Jesus Garcia ve California eyaletinden Jared Huffman, Biden'a mektup yollamıştı. 4 Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi, mektupta, Biden'ın başkanlık yarışından çekilmesi gerektiğini belirtmişti.

"Şimdi bayrağı yeni Demokrat liderlere devretme zamanı." ifadesine yer verilen mektupta, şunlar kaydedilmişti:

"Yaşın ve sağlığına dair kamuoyunun yaygın endişelerinin, kazanılması gerekilen bir kampanyayı tehlikeye attığı gerçeğiyle yüzleşmeliyiz. Bu algılar belki adil değil ancak geçen ayki münazara sonrasında arttı ve artık değişmeleri pek mümkün görünmüyor. Bu durumda yapılması gereken en sorumlu ve vatansever davranış, partiyi Beyaz Saray'dan yönetmeye devam ederken adaylıktan çekilmendir."

Trump'ın oy oranı yüzde 52'ye yükseldi

CBS News, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerine ilişkin 16-18 Temmuz'da vatandaşlara kime oy vereceklerini sordu.

Ankete göre Donald Trump, kendisine yönelik suikast girişiminin ardından rakibi Biden'a üstünlüğünü artırdı.

3 Temmuz'da yapılan ankette göre yüzde 50 oy alacağı tahmin edilen Trump, güncel ankette oy oranını yüzde 52'ye çıkardı. Biden'ın oy oranı ise 3 Temmuz'daki ankette yüzde 48 iken, mevcut ankette yüzde 47'ye düştü. Anket katılımcılarının yüzde 54'üne göre Trump, kendisine yönelik suikast girişiminin ardından birleştirici bir tavır takındı.