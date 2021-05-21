Biçilmemiş buğday, çam ve zeytin ağaçları yandı

Yeşilköy'de bugün öğle saatlerinde bir arazide çıkan yangın sonucu 10 dönümlük alan içerisinde yangın çıktı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre bugün saat 12.00 sıralarında Yeşilköy'ün doğu kısmında Yılmaz Güler'e ait 10 dönümlük alan içerisinde bulunan biçilmemiş buğday, makilik alan ile iki adet çam ve iki adet zeytin ağacı yanarak zarar gördü.

Yangına polis itfaiye ekiplerinin yanı sıra, orman dairesi ekipleri, bölge halkı iş makineleri ve traktörler ile müdahale etti.