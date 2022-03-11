Barda bıçaklı saldırı, 1 ağır yaralı

İskele'de Bahçeler’de faaliyet gösteren bir bar içerisinde, E.M. adlı 38 yaşındaki erkek, daha önceden kendisini bara almadığı gerekçesi ile aralarında çıkan tartışma sonucu tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile bar işletmecisi Glazunov DIMITRIY’e saldırdı.

38 yaşındaki Dimitriy, saldırı sonucu göğüs ve bel kısmından bıçaklandı ve ağır yaralandı.

Polis açıklamasına göre ağır yaralanan Glazunov DIMITRIY kaldırıldığı Mağusa Devlet Hastanesinde tedavisi sürüyor.

Polise göre zanlı E.M. aranmakta olup, soruşturma devam ediyor.