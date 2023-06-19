Beycanlar esnafından Özuslu’ya büyük ilgi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekili adayı Sami Özuslu, geçtiğimiz gün Girne’deki Beycanlar bölgesi esnafını ziyaret etti.

Özuslu’ya CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, milletvekilleri ve ilçe yöneticileri de eşlik etti.

Esnafla karşılıklı görüş alış verişinde bulunan Özuslu, hem sorunları dinledi hem de CTP’nin iktidara geldikten sonra hayata geçireceği uygulamalardan bahsetti. Özuslu, Beycanlar esnafından büyük ilgi gördü.