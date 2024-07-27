“Beşparmak ormanları Orman Dairesi’ndeki eksikler yüzünden büyük yangın riski altında”

Kıbrıs Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma Ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (KEMA), 1995’te çıkan yangından sonra yeniden ağaçlandırılan Girne Beşparmak dağları bölgesindeki ormanların, Orman Dairesi’ndeki eksiklikler nedeniyle kaderine terk edildiğini ve büyük bir yangın riski altında olduğunu öne sürdü.

Bölgenin yangına karşı korumasız olduğunu ve kaderine terk edildiğini belirten Vakıf, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı’nın gözlerini kapadığını, kulaklarını tıkadığını ve yangın gailesi olmadığını iddia etti.

“Bakana bir kez daha çağrımızdır” başlığıyla yazılı açıklama yapan KEMA Mütevelli Heyeti Başkanı İlkay İlseven, Çavuş’tan ormancıların feryatlarına kulak vermesini istedi.

İlseven, “Sayın Bakanı bir kez daha uyarıyoruz, Girne’de durum çok vahimdir. Hiç vakit kaybetmeden hemen bugün, yetkisi alınmış 9 işçiyi (iki işçi şoför olmak üzere) istihdam edin, Girne’deki ekibe ve eksik görev yapmakta olan iki kuleye verin, bu şekilde sorun çözülür.” dedi, aksi halde istifaya çağırdı.

Bakanın, çam kese böceği mücadelesiyle ilgili geçen yıldan beri ilgisiz kaldığını, bu tavrı şimdi de orman yangınları konusunda sürdürdüğünü savunan İlseven, orman teknik elemanlarının isyan noktasına geldiğini belirtti.

İlseven, Çevre Platformu’nun birkaç hafta önce bakanlık önünde yaptığı eylemden sonra Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş’un kendilerine havadan mücadele için gerekli bütçeyi oluşturduğunu ve yakın zamanda ihaleye çıkacağını açıklamasına rağmen aradan geçen sürede bu konuda tek bir adım atılmadığını öne sürdü.

İlseven şöyle devam etti:

“Orman yangınları konusunda da, benzer davranış ve tutumları devam ettirdiğini görmek bizleri derinden üzmektedir. Bir Akdeniz ülkesi olmamız nedeniyle orman ve arazi yangınları ülkemizde her zaman var olacaktır. Önemli olan, yangına karşı alacağımız etkin tedbirlerle çıkacak olan yangınların küçük alanda kalmasını sağlamak olmalıdır.”

1995’teki Beşparmak yangınına işaret ederek 9 bin hektarda 100 bin metreküp orman emvalinin zarar gördüğü bu yangın sonrasında etkin tedbirlerle 8 ay gibi kısa süre içinde sahadaki enkaz kaldırılarak ağaçlandırıldığını ve bugün bu sahada genç bir orman bulunduğunu anlatan İlseven, bu yangından ders çıkarılarak yangına karşı planlamalar yapıldığını, 12 yangın gözetleme kulesi inşa edildiğini, bin kilometrelik yangın yolları ve emniyet şeritleri açıldığını, Orman Dairesi’nin araç - gereç yönünden güçlendirildiğini anlattı.

KEMA Başkanı İlseven, şunları kaydetti:

“Hayata geçirilen bu önlemler 1995 yılından günümüze kadar hiç aksatılmadan uygulanmıştır. Ancak yangın sezonunun ortasına geldiğimiz bu günlerde yangın koruma ve yangınlarla mücadele konusunda hala daha birçok eksiğimizin olduğunu görmek bizleri kahrediyor. Sayın Bakan gayet rahat bir şekilde tüm tedbirlerin dört dörtlük alındığını, hatta geçmiş yönetimlerin bile yapamadıklarını başardığını söylüyor, çam kese böceği konusunda olduğu gibi orman yangınları konusunda da doğruları söylemiyor, yalan söylüyor. Birçok kez uyarılarımıza rağmen aynı yalanları söylemeyi sürdürüyor, hatta bu konudaki zafiyetlerini mecliste dile getiren bazı milletvekillerine kürsüden cevap verirken bile ısrarla yanlış yalan söylemlerini sürdürmüştür.”

Yangın koruma ve yangınla mücadele konularında Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çavuş’tan kaynaklanan zafiyetler olduğunu öne süren İlseven, açıklamasında şunlara yer verdi:

“İlk müdahale ve hazır kuvvet ekibi olarak istihdam edilmesi gereken 125 kişilik mevsimlik işçi, maliyeden yetki alınmasına rağmen hala tamamlanamadı, 9 eksikle çalışılmaktadır.

Rotasyon usulü ile çalışan 12 yangın gözetleme kulesinde görevlendirilmesi gereken 24 yangın gözetleme işçisi, 2 eksikle görev yapılmakta, bu da 2 kulede bir gün işçinin bulunması ikinci günde ise kulenin boş olması anlamına gelir.

İlk müdahale ekipleri rotasyon çalıştıkları için ortalama 8-10 kişilik gruplar halinde görev yaparlar ama bu görevlendirmeye baktığımızda Kantara bölgesine 17 kişi verilirken Girne merkez ekibi 3 işçiyle rotasyon yapmaya zorlanmaktadır.

Sayın Bakan 900-1000 km civarında olan yangın emniyet yol ve şeritlerinin yüzde 90nının temizlendiğini övünerek söylüyor, ancak yaptığımız araştırmada Girne Bölge Şefliğine bağlı 12 bin hektar üzerinde bir alanı kapsayan ormanda tek bir metre yol veya şerit temizlenmemiştir.

Bugün Girne merkezde 3 kişilik yangın ekibi, şoförleri olmayan 2 adet arazöz (yangın söndürme aracı) ve bir adet pickup araç ile görev yapılmaktadır. Arazözler için henüz şoför istihdamı yapılmadığından Dairenin kadrolu bir şoförü mesai içinde görev yapar ancak mesai dışında, hafta sonu ve tatil günlerinde 2 adet arazöz şoförsüz ve hareket edemez durumda bekletilmektedir. Çıkması muhtemel bir yangına bu şekilde bir ekiple müdahale edilmesi olanaksızdır.”