Besim: “88 çalışan Aralık maaşlarını alamadı… Gece rahat uyuyor musunuz?”

CTP Milletvekili Adayı, eski Sağlık Bakanı Filiz Besim, Maliye’nin ilgili şirketleri ödememesi nedeniyle hastanenin genel hizmetlerinde çalışan 88 kişinin halen Aralık ayı maaşlarını alamadığına işaret etti, bu pahalılık ve pandemine döneminde maaş alamamanın zorluğuna vurgu yaptı.

Besim’in paylaşımı şöyle:

“Bugün 7 Ocak. Hastanenin genel hizmetlerinde çalışan 88 çalışan henüz Aralık maaşlarını alamadı. Maliye, şirketleri ödemedi. Bazı şirketler de çalışanlarını ödeyemedi. Bu pahalılıkta, bu pandemide bir de maaş alamamak!!!”