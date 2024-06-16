Beş kişi hastanede
Kıbrıs’ın güneyinde aşırı sıcaklar yüzünden beş yaşlı kişinin Lefkoşa Rum Genel Hastanesinde tedavi altında olduğu haber verildi.
A+A-
Kıbrıs’ın güneyinde aşırı sıcaklar yüzünden beş yaşlı kişinin Lefkoşa Rum Genel Hastanesinde tedavi altında olduğu haber verildi.
Haravgi gazetesi Rum Devlet Sağlık Hizmetleri Örgütü (OKİPİ) sözcüsü Haralambos Harilau’nun dün Rum Haber Ajansı KİPE’ye yaptığı açıklamaya dayanarak, söz konusu kişilerin sağlık durumlarının stabil olduğunu ve ileriki günlerde taburcu olmalarının beklendiğini ekledi.
Bu haber toplam 290 defa okunmuştur
Etiketler : hastane, güney, sıcak çarpması