Benzinciler: Yeni zam beklentisi var, devlet karar verecek

Akaryakıt fiyatlarına 13 gün önce yapılan 5.40 TL civarındaki olağanüstü artışın ardından yeniden zam beklentisi gündeme geldi, benzinciler de olası zammı doğruladı, kesin bilgi vermedi.

Benzinciler Birliği Başkanı Levent Çağdal, akaryakıtın dünya piyasasındaki yükselişi ve Türk Lirası’ndaki erimenin devam etmesiyle akaryakıtta yeniden zam beklentisinin doğduğuna işaret etti.

Çağdal, “Bu yönde bir beklenti var, maalesef enerji fiyatları dünya piyasasında yükselmeye devam ediyor, TL değer kaybediyor. Bu durum da benzin ve mazota yansıyacak mı bekleyip göreceğiz. Buna devlet karar verecek” dedi.

“İstasyonlarda yakıt eksikliği yok”

Akaryakıttaki ‘zam beklentisi’ tüketicinin bu ürünlere ulaşımını yine zora sokarken, Çağdal, istasyonlarda yakıt eksikliği olmadığını ifade etti.

Piyasada akaryakıt eksikliğiyle ilgili bir sıkıntının kendilerine yansımadığını dile getiren Benzinciler Birliği Başkanı Çağdal, “Bu yönde bir sıkıntı bana bildirilmedi” dedi.

“Bu gece 2-3 TL zam olabilir”

YENİDÜZEN’e bilgi veren akaryakıt istasyonu sahipleri ise bu geceden itibaren akaryakıtın litresine 2-3 TL arasında fiyat artışı yapılmasının beklendiğini ifade etti.