Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Milletvekili adayı Evrim Benzetsel, boykotun demokratik bir hak olduğuna inandığını ama ülkedeki seçim sisteminde boykotun hiçbir işe yaramayacağını belirtti

Benzetsel: Sorunları düzeltecek bir irade de devlet de yok

Kanal Sim’de Serhat İncirli ile Günaydın Kıbrıs programına konuk olan Benzetsel, ülkede sağlığın çökmüş bir durumda olduğunu ve devletin hastalara ilaçlarını bile getiremeyecek hale getirildiğini söyledi.

Sağlıkta yaşanan sıkıntıların ortadan kalkması için uygulaması basit çözümlerin olduğunu ama devletin bunu yapamadığını kaydeden Benzetsel, “Hastane dökülüyor ve düzgün bir ekipman yok. Olan ekipmanlar da bozuk” dedi.

"İradeyi tamamen teslim etmiş durumdalar"

“Sorunları düzeltecek bir irade de, Sağlık Bakanı da yok” diyen Benzetsel, ülkede pandeminin hızla büyüdüğünü ama ülkeyi yönetenlerin seçim gezilerinde, kalabalıkların içinde, maskesiz ve umursamaz bir şekilde gezdiklerini belirtti.

“Bu yöneticilerin ülkeyi iyi yönetmesini bekleyebilir miyiz diye sorgulamamız gerekir” diyen Benzetsel, hükümetin de, yöneticilerin de iradeyi tamamen teslim ettiğini belirtti.

"Bakanlık Soya Fasülyesi projesiyle ilgilenmedi, LTB yaptı"

Tarımda da yeni projeler için fikir ürettiklerini ve bunlardan biri olan Soya Fasulyesi sistemini Tarım Bakanlığı’na götürdüklerini anlatan Benzetsel, Bakanlığın proje ile hiç ilgilenmediğini söyledi.

Lefkoşa Türk Belediye’sinin ise Ziraat Mühendisleri Odası ile birlikte 1 dönümlük bir araziye ekim yaptığını belirten Benzetsel, hayvancının en fazla ihtiyaç duyduğu soya fasulyesini 1 dönümden 300 kilo alarak ürettiklerini hatırlattı.

"Harmancı'ya da aynı şeyleri söylemişlerdi"

Soya fasulyesinin senelik 20 Milyon dolar ithalatı olduğunu söyleyen Benzetsel, “Devlet olarak bu projeyi sahiplenseler, o bölgedeki arazileri ihtiyaçlı gençlere dağıtsalar, istihdam sağlasalar, gençleri üretime yönlendirseler, hayvancılar da hayvanlarını geliştirmeyi daha ucuza yapsa, piyasa da ucuzlayacak” dedi.

Lefkoşa Belediyesi için geçmişte çalışmalara başladıklarında ve seçimleri de kazanacakları az çok belli olduğunda LTB Başkanı Mehmet Harmancı’ya çoğu kişinin, alacağı yapının kötü olduğunu ve bunu başaramayacağını söylediğini anlatan Benzetsel, “Harmancı ve ekibi, oturup belediye için ekonomik çıkış buldular. Belediye maaş ödeyemediği günlerden, yatırıp yapabilen günlere geldi. Şu an bu tepkiler bana da geliyor. Bu dönemde bu yönetime talip olunmaz deniyor. Belki büyük bir risktir ama biz bunu başarabiliriz” dedi.

“Bazı ilişkiler sanal betlerin kayıt altına alınmasını engelliyor”

Benzetsel, ülke ekonomisinin yönetilemediğini belirterek, TDP olarak bunun bilincinde olduklarını ve bu yükü de üstlerine almaya hazır olduklarını anlattı.

“Bu ülkede dönen sanal bet, sanal bahis paraları çok yüksektir. Kumarhanelerde kazanılan paraların ne kadar yüksek olduğunun herkes farkında” diyen Benzetsel, ülkedeki sanal betlerde yasa dışı bir yapının olduğunu, kayıt altına alınmamış birilerinin çok yüksek meblağda paralar kazandığını söyledi.

"15 günde 1 milyar TL aklandı"

Sanal bet üzerinden kazanılan paraların topluma yansımadığını ve toplumun refahı için kullanılmadığını belirten Benzetsel, “Çünkü üzerinden bir vergilendirme yapılamıyor. Bazı yöneticilerin, bazı ilişkileri var ve bu ilişkiler sanal betlerin kayıt altına alınmasını engelliyor”

“Bu devlet 15 günde 1 milyar TL’yi aklayabiliyorsa, ne kadar büyük paraların döndüğünü hayal bile edemeyiz” diyen Benzetsel, TDP sanal beti lisanslandırarak, kayıt altına alacağını belirtti.

“Bizim seçim sistemimizde aydın kesime boykotun getireceği hiçbir şey yoktur”

Seçimlerin boykot edilmesiyle ilgili de konuşan Benzetsel, demokrasiye inanan bir insan olduğunu ve boykotun da demokratik bir hak olduğuna inandığını söyleyerek, “Maalesef bizim seçim sistemimizde aydın kesime boykotun getireceği hiçbir şey yoktur” dedi.

Boykot edenlerin bir kısmının partilerin birleşmemesi yüzünden toplum kaygısı yaşayan, bir kısmının da ülkeden umudu kestiği için sandığa gitmeyeceğini söyleyen Benzetsel, “Seçimlerde ayni insanların oraya seçilmesi bu umudun tükenmişliğine sadece yârdim eder. Daha vizyon sahibi insanları oraya getirmek de yine toplumun elindedir. Biz bu yüzden toplumdan bu desteği istiyoruz” dedi.

“Kıbrıs sorunu, çözümü istemeyenlerin daha çok sesi çıktığı için çözülemiyor”

Kıbrıs konusunda da fikirlerini paylaşan Benzetsel, bu noktada yaşanan tıkanmanın asıl sebebinin, iki toplumda da çözümü istemeyenlerin sesinin daha fazla çıkması ve zamanında Kıbrıslı Rumlara verilen imtiyazlar olduğunu savundu.

Benzetsel, “Her ülke kendi çıkarına göre hareket eder. O dönemde de, bu dönemde de Kıbrıs Türk toplumunun çıkarına göre hareket eden bir yönetim yoktu, halen daha da yoktur” dedi.

