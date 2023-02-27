Benter: “Laguna sakinleri bilimsel verilere karşı çıkıyor”

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, yasal hak sahibi olduğu Deniz Yıldızı (Laguna) Apartman sakinlerinden tüm uyarılara rağmen yaşamaya edildiği belirtildi, “bilimsel verileri önemsemeden kendilerinin ve başkalarının can güvenliğini tehlikeye atıyorlar” denildi.

Vakıflar İdaresi Başkanı Prof. Dr. İbrahim Benter, bilimsel bulguları dikkate alarak Deniz Yıldızı (Laguna) Apartmanlarının acilen boşaltılması gerektiğini söyledi.

Mevcut binanın yıkılmasından sonra alanın Gazimağusa Belediyesi iş birliğiyle halkın kullanabileceği bir yere dönüştürülebileceğini ifade eden Benter, “Yürüyüş yollarının, çocuk oyun parklarının yer alacağı yepyeni bir alanın topluma hizmet eder hale getirecek bir projenin hayata geçirilmesi için girişimler yapılacaktır” dedi.