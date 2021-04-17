Bengihan: “Birileri pozitif olmamdan sevinmiş, varsın sevinsinler”

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, COVİD-19 testinin pozitif çıkamasının ardından sosyal medyadan paylaşım yaparak ailesinin ve sevdiklerinin yanında olamayacağından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Bengihan paylaşımında, “Birileri benim pozitif olmamdan mutlu olmuş ve sevinmişler varsın sevinsinler. Ben hem onların hem de halkımızın her zaman için daha sağlıklı ve daha mutlu olmalarını istiyorum ve bu nedenle de bu yolda mücadele veriyorum” ifadelerini kullandı.

KTAMS Başkan Bengihan’ın paylaşımı şöyle:

“Çok değerli dostlarım ve ailem , düzenli olarak yaptırdığım Covit 19 PCR testim bugün pozitif çıkmıştır. Bu sebeple sizlerden belirli bir süre uzak kalacağım. Beni en çok üzen de böylesi bir süreçte sizlerin yanında olamayışımdır.Birileri benim pozitif olmamdan mutlu olmuş ve sevinmişler varsın sevinsinler. Ben hem onların hem de halkımızın her zaman için daha sağlıklı ve daha mutlu olmalarını istiyorum ve bu nedenle de bu yolda mücadele veriyorum.Adaletsizliklere ve sömürüye karşı başlatmış olduğum kavgaya corona virüsü de eklemiş bulunmaktayım.Yılgınlık yok direniş var.”