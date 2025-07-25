“Ben evladımı toprağa verdim, suçlular dışarda”

Serap ŞAHİN

Acil Durum Hastanesi Yenidoğan Servisi’nde 27 Ekim 2024 tarihinde 7 bebeğe yanlışlıkla etil alkollü mama verilmesi sonucu 20 günlük Mihrimah bebeğin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan trajik olayın üzerinden yaklaşık 9 ay geçti.

Adaletin hala sağlanamadığını söyleyen Mihrimah bebeğin annesi Güneş Tekin Toymuradowa YENİDÜZEN’e konuştu, kanında alkol tespit edilen bebeğinin ölümüne neden olan sorumluların hala dışarıda olduğunu belirterek, mahkemenin bir an önce görülmesini talep etti.

“20 günlük bir bebeğin ölümü bu kadar çabuk unutulmamalı.” diyen acılı anne, ihmaller yüzünden bebeğini toprağa verdiğini, hayatına devam edemediğini anlattı.

Adaletin gecikmesine de tepki gösteren Güneş Tekin Toymuradowa, “Benim bebeğim bir avuç toprağın altında, onlar dışarda kalmamalı.” diyerek adalet talebini yineledi.

“20 günlük bebeğimin ölümü unutulmamalı”

Acil Durum Hastanesi Yenidoğan Servisi’nde 27 Ekim 2024 tarihinde 7 bebeğe yanlışlıkla etil alkollü mama verilmesi sonucu hayatını kaybeden Mihrimah bebeğin annesi Güneş Tekin Toymuradowa, yaşanan trajedinin üzerinden yaklaşık 9 ay geçmesine rağmen adaletin sağlanmadığını söyledi.

Geniş kapsamlı otopsi raporuna göre Mihrimah bebeğin kanında alkol saptandığını belirten Toymuradowa, “20 günlük bir bebeğin ölümü bu kadar çabuk unutulmamalı. İhmaller ya da kasıtlı şeyler yüzünden ben çocuğumu kaybettim. Evlat acısı çok başka. O günden beri uyuyamıyorum, nefes alamıyorum, yaşayamıyorum. Hayatıma devam edemiyorum.” dedi.

“Suçlular dışarda hayatlarına devam ediyor”

Toymuradowa, “Suçlular hala dışarda. Mahkemenin bir an önce görülmesini istiyorum. Benim bebeğim bir avuç toprağın altında, onlar dışarda kalmamalı.” diyerek adaletin gecikmesine tepki gösterdi.

“Ben tek başıma savaş veriyorum, kim için? Evladım ve diğer evlatlar için. Nerede kaldı sizin anneliğiniz, insanlığınız? Tek başıma çıkardığım sesin çok bir anlamı olmaz ama ne kadar çok ses o kadar çok çocuğun hayatının kurtulması demektir.” ifadelerini kullandı.

“Raporlar poliste, mahkeme tarihi belirsiz”

Güneş Tekin Toymuradowa, geniş kapsamlı otopsi raporunun ölüm sebebinin alkol olduğunu ortaya koyduğunu belirterek, “Raporlar şu anda poliste. Bir sonraki mahkemede açıklanacağı söyleniyor ama mahkemenin ne zaman olacağıyla ilgili bir bilgi verilmedi.” dedi.

“Mihrimah’ın hakkını birlikte arayalım”

Toymuradowa, “Lütfen bu davada beni yalnız bırakmayın. Ben tek başıma da kalsam mücadeleme devam edeceğim. Mihrimah’ımın hakkını benimle birlikte arayın. Duyarsız kalmayın.” çağrısında bulundu.