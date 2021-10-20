Bellapais Manastırı’nda Brahms ve Piazzolla tınıları yankılandı

Murat OBENLER

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği tarafından düzenlediği 19.Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzük Festivali, kemancı Ayşe Karaoğlan, çellist Pınar Duruk Bayraktar ve piyanist Yuliya Starastsenkava’dan oluşan Aeterna Piano Trio’nun konseri ile sürdü. 18 Ekim Pazartesi akşamı saat 20.00’de Bellapais Manastırı’nda sahne alan Karaoğlan, Bayraktar ve Starastsenkava ard arda J. Brahms “Piano Trio No.1” ve A. Piazzolla “The Seasons” eserlerini seslendirdi. Ülkemizdeki yabancılar ve Kıbrıslı Türk sanaseverlerin büyük ilgi gösterdiği konser büyük beğeni toplarken Aeterna Piano Trio keyifli bir programla sanatseverlere güzel bir gece yaşattı.

29 Ekim’e kadar sürecek olan festivalde, 20 Ekim Çarşamba akşamı Bellapis Manastırı’nda Nursel Hançer Keman Resitali yer alacak. Kovid-19 önlemleri çerçevesinde kısıtlı sayıda izleyicinin alınacağı festival konserlerinin biletleri (60 TL’den): Lefkoşa, Gazimağusa, Yenikent ve Girne Deniz Plazalar, Girne Deniz Shop, Bellapais Bilet Ofisi ve Konser Girişinden veya Online bilet olarak: biletfest.com’dan sağlanabilinecek.