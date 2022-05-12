“Bellapais Kabristan Parkı” açıldı

Levent ÖZDAĞ

Girne Belediyesi ve Bellapais Muhtarlığı katkılarıyla, iş insanı Erbil Arkın tarafından Bellapais’te yaşamış tüm insanlar için yaptırılan Bellapais Kabristan Parkı bu akşam açıldı.

Restore edilen alanda şapel, şapele bitişik dinlenme odası ve diğer alanlardaki mezarların çevresinde olan dinlenme yerleri var.

Kıbrıslı Türk ve Rum mezarlıklarının yanı sıra bölgede bir de “Kimsesizler Mezarlığı” yapıldı.

Proje fikri, Arkın Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erbil Arkın’dan doğdu.

Projede üç mezarlık, yapılandırma, bir park alanı, bir dinlenme alanı ve şapelin restorasyonu yer aldı.

Açılışa Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, CTP Milletvekili Fikri Toros, Girne Belediye Başkanı Nadai Güngördü ve çok sayıda konuk katıldı.

Açılışta Erbil Arkın’a katkılarından dolayı Bellapais Muhtarlığı ve Girne Belediyesi plaket takdim etti.

Arkın: “Burası önceden harabe durumdaydı çok gücüme gitti”

İş insanı Erbil Arkın yaptığı konuşmada proje başlamadan önce mezarlığın ve çevresinin harabe durumda olduğunu ve bu durumun çok gücüne gittiğini söyledi.

Arkın restore kararını bu sözlerle anlattı:

“7-8 sene önce buralarda dolaşırken, buraya rasgele uğradım. Araba park yerinin olduğu yerde 4-5 tane harabe durumda arabalar vardı. Ortodoks Mezarlığı’nda balta ile istekli şekilde indirilmiş haçlar vardı. Çatısız bir şapel ve etrafında çalılar vardı. Mezarların üzerinde keçiler dolaşıyordu.

Benim çok gücüme gitti. Biz şikayet ederken güneyin yaptıklarını biz nasıl yaparız dedim. Şikayet ettim, sağ olsun belediye geldi temizledi, keçiler gitti.

Ama içime doğdu ki bir jest yapmamız gerekir ve burasını restore edelim. Belediye ile anlaşarak restore işine koyulduk. Restore işini yaparken bu güzel manzaralı yere bir de park yapmayı düşündük.

Sadece Bellapais için değil herkes için park projesini belediyenin mimarları ile çizdik. İki yıl sürdü yapım aşaması ve herkesin kullanabileceği bir park da yaratıldı.

Halkımıza güzel bir şey yaratalım dedik, yaşayan herkes buraya uzun seneler sahip çıksın.”