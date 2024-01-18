“Beldemize hastane istiyoruz”

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi olarak demokratik katılımcılık ilkesi ve köy sorunlarını dinlemek, yeni projeleri konuşmak amacıyla bir araya geldi.

Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkan Ali Karavezirler, Değirmenlik-Akıncılar beldesine sağlık ocağı değil hastane yapılması yönündeki hassasiyetini ortaya koydu, muhtarlar bu yöndeki çabalara tam destek verdi.

Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi’nde yılın ilk “Muhtarlar Buluşması” gerçekleştirildi.

Muhtarlar, kendi beldelerindeki sorunları anlattı, Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verdi.

Muhtarlar ile gerçekleştirilen toplantıda Değirmenlik- Akıncılar Belediyesi’nin yenilenen ve kapsamı genişletilen “web” sayfası tanıtılırken, Şubat ayında hizmete açılacak web sayfası ile birlikte, yerel hizmetlerin internet üzerinden sunumu ve dijital çözümler anlatıldı. Muhtarlara ayrıca her köy meydanında yapılacak düzenleme ile yerleştirilecek “Köy Kimlik Levhaları” hakkında bilgi verildi.

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler’in muhtarlar ile bölge sorunlarını ve beklentilerini konuştuğu toplantıdan büyük memnuniyet duyan muhtarlar, bu tür toplantıların daha sık yapılmasının, birlikte ve karşılıklı istişarelerin önemini vurguladılar. Tüm muhtarlara toplantıya katılımlarından dolayı teşekkür eden Başkan Ali Karavezirler ayrıca, belediyede çalışan ekip arkadaşlarına da teşekkür etti.

“Muhtarlar Buluşması” birlikte öğle yemeğiyle tamamlandı.