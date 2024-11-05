Bekirpaşa Lisesi’nde öğretmene darp!

● YENİDÜZEN’e konuşan KTOEÖS Başkanı Selma Eylem: Okullarda akran zorbalığı ciddi şekilde artmış durumda. Biz bunları aylardır dile getiriyoruz. Bakanlık ve hükümet sadece izlemekle yetiniyor. Tek dertleri Meclis Başkanlığı…

● YENİDÜZEN yazarı ve Eğitim Bilimci Salih Sarpten: “Son zamanlarda okullardaki zorbalık, yeni bir boyut kazanmıştır. Artık öğrenciler, sadece akranlarına karşı değil, öğretmenlerine karşı da zorbalık yapma eğilimindeler”

Hüseyin ÖZBARIŞCI

İskele Bekirpaşa Lisesi’nde dün bir öğrenci kendisini uyaran öğretmenini darp etti. Öğretmenini darp eden 12’nci sınıf öğrencisinin “özel” bir öğrenci olduğu ve daha önceden de hem başka öğretmenlerini, hem de öğrenci arkadaşlarını darp ettiği öğrenildi.

Daha önce Milli Eğitim Bakanlığı’na bu konuda söz konusu öğrenci için Eğitim Bakanlığı’na yazılar yazıldığı ve sağlık raporları gönderildiği bilgisi alınırken, Eğitim Bakanlığı’nın konu hakkında hiçbir şey yapmadığı öğrenildi. Okul idaresinin olay yaşanmadan önce, geçtiğimiz Perşembe günü denetmenden okula gelmesini istediği ancak Eğitim Bakanlığı’nın yine konuyla ilgilenmediği de gelen bilgiler arasında. Darp edilen öğretmenin Eğitim Bakanlığı’nın ihmali olduğu gerekçesiyle bakanlığa hukuk davası açacak.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e açıklama yapan Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, Eğitim Bakanlığı ile UBP-DP-YDP Hükümeti’nin konuyu sadece izlediğine vurgu yaptı, onların tek dertleri Meclis Başkanlığı” dedi.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem:

“Bakanlık ve hükümet sadece izlemekle yetiniyor. Tek dertleri Meclis Başkanlığı…”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, konu hakkında herhangi bir adım atılmaması durumunda okuldaki öğretmenler ve sendika olarak okulda eylem gerçekleştireceklerini söyledi. YENİDÜZEN’e konuşan Selma Eylem, okullarda halen eksik öğretmen kadrolarının bulunduğunu ve artan öğrenci sayısıyla birlikte böyle bir soruna davetiye çıkarıldığını belirtti. “Bu olay daha önce de yaşandı” diyen Eylem, Eğitim Bakanlığı’nın ısrarla bir tedbir almadığını ifade etti. “Bakanlık, rehber öğretmen münhal kadrolarını azalttı. Ataması gereken rehber öğretmen sayısı 9’du 3 atama yaptı. Henüz gelmedi ama 15 öğretmen Türkiye’den gelecek gibi görünüyor. Rehberlik hizmetleri okullarda güçlendirilmeli. Tam gün olmayan bu ucube ortamdan dolayı aç kalan öğrenciler var, Okullarda akran zorbalığı ciddi şekilde artmış durumda. Biz bunları aylardır dile getiriyoruz. Bakanlık ve hükümet sadece izlemekle yetiniyor. Tek dertleri Meclis Başkanlığı…” şeklinde görüş bildirdi.

Eylem, aylardır artan bu sorunları dile getirdiklerinin altını çizerek, “Bütün bunlar gündemde. Yığınla sorun var ama umurları değil…” dedi.

Eğitim Bilimci Sarpten YENİDÜZEN’de bu konuya değindi:

“Öğrenciler, öğretmenlerine karşı da zorbalık yapma eğilimindeler”

YENİDÜZEN yazarı ve Eğitim Bilimci Salih Sarpten, dünkü “Akran Zorbalığında Yeni Boyut” başlıklı yazısında bu konuya değinmiş, öğrencilerin artık öğretmenlerini darp ettiğini kaleme almıştı. Sarpten yazısında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Son zamanlarda okullardaki zorbalık, yeni bir boyut kazanmıştır. Artık öğrenciler, sadece akranlarına karşı değil, öğretmenlerine karşı da zorbalık yapma eğilimindeler.

Daha anlaşılır söyleyeyim; Okullarımızda kendilerine, arkadaşlarına, çevrelerine ve öğretmenlerine saygı duymayan çocuklarımız yetişiyor. Hem de giderek artan bir düzeyde…”