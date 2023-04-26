"Bekçi ile Postacı" Ankara’da festivalde sahnelenecek

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’nın çocuk oyunu "Bekçi ile Postacı" Ankara’da tiyatro festivalinde sahnelenecek.

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatrolarından yapılan açıklamaya göre, “Bekçi ve Postacı” Türkiye Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Küçük Hanımlar Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali"nde 28, 29 ve 30 Nisan’da sahnelenecek.

Açıklamada, 5 yaş ve üzerine hitap eden çocuk oyununun ada genelinde 8 bin çocuk tarafından izlendiği belirtildi.

Derya Yıldırım’ın oyunlaştırdığı, Ruhsan Ankay Kısa’nın yönettiği oyunun eğlenceli ve eğitici olduğu ifade edildi.

Dün başlayan Festival hakkında detaylı bilgi www.devtiyatro.gov.tr de yayımlandı.