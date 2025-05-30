Begonvil Çok Sesli Kadınlar Korosu İzmir’de sahne aldı

Bellapais Begonvil Inner Wheel Kulübü bünyesinde kurulan Begonvil Çok Sesli Kadınlar Korosu, 4. İzmir Uluslararası Çok Sesli Korolar Festivali'nde sahne aldı.

Bellapais Begonvil Inner Wheel Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde pazar günü düzenlenen festivalde, Inner Wheel üyesi 18 kadından oluşan koro, Koro Şefi İlhan Akyunak yönetiminde ve korrepetitör Dr. Aslı Giray Akyunak eşliğinde yer aldı.

Türkiye Polifonik Korolar Derneği (TPKD) İzmir Şubesi ev sahipliğinde ve İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen festivalde, Begonvil Korosu 5 eser seslendirdi. Bunlar arasında Kıbrıs kültürüne özgü olan, Kamran Aziz’in “Al Yemeni” ve Ekrem Yeşilada’nın “Bir Mendil Aldım Şeherden” adlı eserler de yer aldı.

Koro, festivaldeki performansıyla “Çalgı Eşlikli Eser Seslendirmede Başarı Ödülü”ne layık görüldü.

75 koronun katıldığı, 4 gün süren festivalle ilgili açıklamada, “Kadın dayanışması, çok sesli müzik ve kültürel çeşitliliği bir araya getiren bu anlamlı katılım, hem Kuzey Kıbrıs’tan gelen bir kadın korosunun uluslararası alandaki görünürlüğünü artırdı, hem de Kıbrıs’a özgü ezgilerin geniş kitlelere ulaşmasına vesile oldu” denildi.