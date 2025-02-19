"Bebeğimin katili kim?"

Serap ŞAHİN

Acil Durum Hastanesi Yenidoğan Servisi’nde 27 Ekim 2024 tarihinde 7 bebeğe yanlışlıkla etil alkollü mama verilmesi sonucu Mihrimah bebeğin hayatını kaybetmesine neden olan olayın ardından 4 ay geçti. Bebeğin kesin ölüm nedenini belirleyecek olan geniş kapsamlı otopsi raporu henüz Türkiye’den gelmedi.

YENİDÜZEN’e konuşan Mihrimah bebeğin annesi Güneş Toymuradowa, beklenen otopsi raporu ile ilgili endişe duyduklarını söyledi, “Otopsi sonucunu değiştirirler diye korkuyorum.” dedi. Önceki güne kadar bebeğinin alkollü mamadan dolayı hayatını kaybettiğini düşündüğünü ifade eden acılı anne, doktorla yaptığı görüşmeden sonra kafasının karıştığını söyledi. Doktorun kendisine, ventilatör cihazının tüplerinin yanlış takıldığını anlattığını belirten Toymuradowa, “Hem cihazın daha önce kullanıldığını anlatıyor hem de ‘fabrika hatalı’ diyor. Bebeğimin ciğerlerinin patlamadığını iddia ediyor, röntgen gösteriyor. O da öncesi mi çekildi, sonrası mı bilmiyorum. Cihazı kapattığı an bebeğimin öldüğünü söylüyor.” dedi.

“Ölüm alkolden olduysa cihaz da tetikledi. 7 bebeğe alkollü mama verildi.” diyen Toymuradowa, olayın ortaya çıkmasından sonra Sağlık Bakanı’nın yaptığı açıklamayı polisin uzun bir süre geçtikten sonra yalanladığını söyledi, polisin de o gece sessiz kaldığını dile getirdi.

Toymuradowa, “Adli Tıp Uzmanı İdris Bey, kanında alkol olduğunu söyledi ama ölüm sebebini alkole bağlamadı. Kesin tarama için Türkiye'ye gönderildi. Otopsinin bir an önce gelmesini istiyorum. Sağlık Bakanı daha fazla yalan söylemesin. Önce bu bebeğin soruşturması için doğruları anlatsın. ‘Bu kadar ambulans aldım.’ diye gösteri yapmayı bıraksın. Adalet yerini bulana kadar bu işin peşini bırakmayacağız, mücadelemize devam edeceğiz.” diye konuştu.

“Cihazın tüplerini ters takmışlar”

Mihrimah bebeğin annesi Güneş Toymuradowa, bebeğin doktoruyla önceki gün tesadüfen karşılaştığını ve doktorun kendisine çelişkili ifadeler kullandığını anlattı. Olay günü ventilatör cihazının ayarlarını doktorun yaptığını, ancak tüpleri bir hemşirenin taktığını belirttiğini dile getiren Toymuradowa, doktorun “Ama cihazın tüplerini ters takmışlar.” dediğini aktardı.

Doktorun hemşire ismi vermek istemediğini söyleyen Toymuradowa, “Doktor bana ‘Ben zaten polise bütün bilgileri verdim. Herkes doktorları suçluyor, oysa ben hiçbir şey yapmadım.’ diyor ama geceleri de uyuyamadığını anlatıyor.” ifadelerini kullandı.

Toymuradowa, doktorun kendisine, “Ben sadece makinenin ayarını yaptım. Diğer bebeği entübe ederken senin bebeğinin ciğerlerine iki defa fazla basınç uygulandığını gördüm. Basıncın fazla olduğunu anlayınca makineyi kapattım ve bebek vefat etti.” dediğini aktardı.

Doktorun, bebeğin cihaz kaynaklı değil, alkolden dolayı hayatını kaybettiğini ileri sürdüğünü anlatan anne Toymuradowa, “Ölüm alkolden olduysa cihaz da tetikledi. 7 bebeğe alkollü mama verildi.” dedi.

“Bebeğimin katili kimse Sağlık Bakanlığı ortaya çıkarsın. Başta zaten kendisi”

Yaşanan olay sonrası hükümetten hiç kimsenin kendileriyle irtibata geçmediğini belirten acılı anne Toymuradowa, “Son yaptığımız eylemden iki gün önce MDP Genel Başkanı bizi aradı. Sağlık Bakanlığı’ndan biri ona ulaşmış ve eylem yapmamamızı istemişler. Randevu almamızı, eğer Bakan müsaitse bizimle görüşeceğini söylemişler.” dedi.

“Bu lafa çok sinir oldum. Bizi sen çağırıyorsun ve ‘eğer müsait olursam görüşürüm’ ne demek? Sonuçta bu olay senin makamına, bakanlığa leke getiren bir durum.” diyen Toymuradowa, bu tavır nedeniyle Sağlık Bakanlığı ile görüşme talep etmediklerini söyledi ve ekledi:

“Bebeğimin katili kimse, Sağlık Bakanlığı ortaya çıkarsın; başta zaten kendisi. Sorumlular kimse ortaya çıksın. Doktor da bana ‘Ben suçsuzum, sen hemşireleri dinleme, beni dinle.’ diyor. Bu bir ihmal. İhmal, kaç yıllık personel olduklarına bakmıyor.”

“Otopsi sonucunu değiştirirler diye korkuyorum”

Otopsi sonucunun henüz gelmediğini dile getiren Toymuradowa, konuyla ilgili soruşturma memuru ile görüştüklerini ve raporun 6 ay içinde gelmesi gerektiğini söyledi. Otopsi raporu hakkında endişeleri olduğunu belirten Toymuradowa, “Otopsi sonucunu değiştirirler diye korkuyorum ama polis, mail yoluyla geleceğini ve geldiği an mahkemenin başlayacağını söyledi.” dedi.

Mihrimah bebeğin epikriz raporlarını Sağlık Bakanlığı’nın vermediğini belirten anne, dilekçe yazmalarına rağmen 15 gün geçmesine rağmen hâlâ “bekleyin” cevabı aldıklarını söyledi.

“Cihaz kapatıldığı an bebeğim ölmüş”

Önceki güne kadar Mihrimah bebeğin etil alkollü mamadan dolayı hayatını kaybettiğini düşündüğünü ancak doktorla yaptığı görüşmeden sonra kafasının karıştığını belirten anne Toymuradowa, şunları söyledi:

“Bana ‘Ben uyuyamıyorum.’ dedi. Bana yanlış takılan tüplerin fotoğraflarını da gösterdi. Tüplerin ters takılmasının sebebinin önce bir hemşire, sonra da cihazı üreten fabrika olduğunu söyledi. Hem cihazın daha önce kullanıldığını anlatıyor hem de ‘fabrika hatalı’ diyor. Bebeğimin ciğerlerinin patlamadığını iddia ediyor, röntgen gösteriyor. O da öncesi mi çekildi, sonrası mı bilmiyorum. Cihazı kapattığı an bebeğimin öldüğünü söylüyor.”

“O gece polis de sustu”

Olayın ortaya çıkmasından sonra Sağlık Bakanı’nın yaptığı açıklamayı polisin uzun bir süre geçtikten sonra yalanladığını dile getiren Toymuradowa, polisin de o gece sessiz kaldığını söyledi.

Olaydan bir gün önce hastaneye gittiklerini ve “Bebeğin durumu kritik, gelin.” dediklerini aktaran Toymuradowa, Mihrimah bebeğin bir hafta boyunca makineye bağlı kaldığını, ancak sonrasında hayata tutunduğunu belirtti.

“Bebeğim 4 saat önce ölmüş ama söylemediler.” diyen Toymuradowa, bebeğini bir gün önce gördüğünü ve gayet sağlıklı olduğunu ifade etti. Durumdan şüphelendikleri için polisi aradıklarını ve alkollü mama skandalını ise basından öğrendiklerini söyledi.

Toymuradowa, o geceyi şöyle özetledi:

“Kızımızı gördük. Mosmordu, ölmüştü. Ve biz içeri girdiğimizde ne bebek ağlama sesi vardı ne de makine sesi. Çıt yoktu. Doktorlar bize ‘Bütün bebekler fenalaştı, o yüzden size haber vermedik.’ dediler. İçerisi öyle bir sessizdi ki morg gibi... O derece korkutucu bir sessizlik vardı. Sadece bir hemşire sağa sola koşturuyordu.”

“Adalet yerini bulana kadar bu işin peşini bırakmayacağız”

Toymuradowa, “Mihrimah vefat ettikten sonra onun da kanını almışlar. Test yapmışlar, kanında alkol çıkmış. Otopsisinde de çıktı zaten. Adli Tıp Uzmanı İdris Bey, kanında alkol olduğunu söyledi ama ölüm sebebini alkole bağlamadı. Kesin tarama için Türkiye'ye gönderildi.” dedi.

“Otopsinin bir an önce gelmesini istiyorum.” diyen acılı anne, “Sağlık Bakanı daha fazla yalan söylemesin. Önce bu bebeğin soruşturması için doğruları anlatsın. ‘Bu kadar ambulans aldım.’ diye gösteri yapmayı bıraksın. Adalet yerini bulana kadar bu işin peşini bırakmayacağız, mücadelemize devam edeceğiz.” diye konuştu.