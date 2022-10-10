BBC Muhabiri Kiev'deki patlamalara canlı yayında yakalandı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, sabah saatlerinden bu yana peş peşe patlamalar yaşandığı ifade ediliyor.

BBC muhabiri Hugo Bachega, Kiev'deki patlamalara canlı yayın sırasında tanık oldu.

Patlamalar esnasında Bachega, bölgedeki son duruma ilişkin canlı yayın bağlantısı gerçekleştiriyordu.

BBC muhabiri Bachega, patlama seslerinin ardından mikrofonu bırakarak ekrandan uzaklaştı.

Canlı yayın bağlantısı aniden sona erdirildi.

Ajansların aktardığına göre, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta tansiyon yeniden yükselmeye başladı.

NTV, “Ukrayna'nın başkenti Kiev'de hareketli saatler yaşanıyor” bilgisini paylaşırken, kentte art arda şiddetli patlama sesleri yükseldiğini yazdı.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, "Başkentin merkezinde çok sayıda patlama oldu" açıklamasını yaptı.

Ukrayna acil durum servisi yetkilileri, Kiev'deki patlamalarda ölü ve yaralılar olduğunu bildirdi.

Reuters haber ajansı ilk saldırıların ardından Kiev'de yeni patlama seslerinin duyulduğu bilgisini geçti.