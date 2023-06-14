Bazı ödemelerde kur sabitlemesine gidiliyor
Bakanlar Kurulu, döviz krizi üzerine aldığı kararlar doğrultusunda bazı ödemelerde kur sabitlemesine gidilmesi, bazı ürünlerde ise KDV'nin sıfırlanması yönünde kararlar üretti.
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UBP – YDP – DP Hükümeti, döviz krizine karşı aldığı ekonomik tedbirleri açıkladı.
Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Başbakan Ünal Üstel, bazı ödemelerde kur sabitlemesine gidildiğini, bazı ürünlere ilişkin KDV oranlarının ise sıfırlandığını söyledi.
Alınan kararları açıklayan Üstel, kur sabitlemesiyle ilgili kararlarda, 31 Mayıs 2023’teki döviz kurların taban alınacağını ifade etti.
Hükümetin, döviz krizine karşı aldığı ekonomik tedbirleri şöyle:
- Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi tarafından yapılan döviz cinsi kiralarda 31 Aralık 2023’e kadar kur sabitlemesine gidildi.
- Döviz cinsinden yapılan kira sözleşmesinde stopaj vergisi dövizde yüzde 13, TL’de yüzde 8 olanların yüzde 3 vergisi kiracıya iade edilecek. Buna yönelik yasal düzenleme yapıldı.
- Döviz kurundaki değişikliğe göre fiyatlama yapıp, yapmadığına ilişkin tüm perakendeciler denetime tabi tutulacak.
- Liman işçileri ücret tarifelerinde 2023 yılsonuna kadar kur sabitlenmesine karar verildi.
- Gemilerle ilgili harç ve ücretler yasası uyarınca 2023 yılı sonuna kadar kur sabitlenmesine karar verildi.
- Liman ücretlerinde Dolar kuru için 2023 yılsonuna kadar kur sabitlenmesine karar verildi.
- Döviz kredisi taksitlerini ödemesinde zorlanan vatandaşlara yeni taksit düzenlemesi ve tarih uzatma yoluna gidilecek.
“KDV sıfırlanması”
- Temel tüketim malları ve bazı hizmet kurumlarında KDV sıfırlanacak. Her türlü yerli süt ürünleri, yerli peynir mayası dahil olmak üzere, yumurta, şişelenmiş su ve belediye ve muhtarlıklara yapılan şebeke suyu teslimlerinde, bebek bezi, yenilebilir bitkisel yağ, zeytin, köfter, paluze, yaş sebzede, işletmelerde yürütülen faaliyet sebeplerde kullanılan ve geri dönüşüm için kullanılan yağlarda, hasta ve yaşlı bez, kadın pedleri, cerrahi maske, muayene eldiveni, tüm evcil hayvan mamalarında KDV sıfırlamasına gidildi. Bunlarla ilgili yasal düzenleme yapıldı.
- 15 Haziran- 1 Temmuz arasında çiğ süt bedelleri için üreticilere litre başına 1.2 TL destek verilecek.
- 2022-2023 üretim sezonunda çiftçilerden alınan yerli yemlik arpanın hayvan üreticilerine satışında kilo başına 1 TL destek verilecek.
- Kaba ot, balya ithalatında kilo başında 1 TL navlun desteği verilecek.
- Kırsal kesim arsası alıp, arsa bedeli ödemeyen vatandaşlar, bu bedeli peşin ödemesi halinde gecikme zammı 1 kereye mahsus affedilecek.
- Kilovat saat başına 10 kuruşluk elektrik teşviki artırıldı.
- İlk evim kredi paketi uygulaması Temmuz’da başlayacak.
- İşletmelere verilecek sigorta prim desteği ivedilikle tamamlanacak.
- İşletmelere yönelik düşük faizli kredi üzerinde ivedilikle tamamlanıp, uygulamaya sokulacak.
- Bazı düzenlemeler seçim yasakları nedeniyle 26 Haziran sonrasına kalacak, Temmuz ortasında tüm paket yürürlüğe girecek.
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