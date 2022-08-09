Baybora: Tatar, toplumu temsil etmiyor

KTÖS Başkanı Mustafa Baybora, Konya’da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda herhangi bir Kıbrıslı Türk sporcunun yer almamasını toplumu yöneten ve liderlik edenler açısından utanç kaynağı olduğunu belirtti, “En çok yüzü kızarması gereken Sn. Tatar’dır” değerlendirmesinde bulundu.

Baybora, Cumhurbaşkanı Tatar’ın Kıbrıs Türk toplumunu temsil etmediğini de belirtti.

Baybora’nın açıklaması şöyle: Kıbrıs Türk toplumu Kıbrıs’ın kuzeyinde yaratılan alt yönetim olmanın ekonomik ve siyasi koşulları ile çaresizliğini her geçen gün daha ağır bir şekilde hissetmektedir.

Kıbrıs Türk toplumu, bugünlere gelebilmek için büyük mücadeleler vermiştir. Kıbrıs Türk toplumu her türlü olumsuz koşullar altında mücadele ederken bile spor, kültür ve sanat alanlarında önemli değerler yetiştirmiştir.

Ülkemizin geleceği olan genç nesillerin yıllardır izolasyon ve ambargo masallarıyla avutulmaya çalışılmasının sonu gelmiştir.

Bugün Konya’da başlayacak olan 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda herhangi bir Kıbrıslı Türk sporcunun yer almayacak olması toplumu yöneten ve liderlik edenler açısından utanç kaynağıdır. En çok yüzü kızarması gereken Sn. Tatar’dır.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanının dediğinden öte Ersin Tatar Kıbrıs Türk toplumunu temsil etmemektedir.

Kıbrıs Türk toplumu alt yönetim olmaktan kurtulmadığı ve Kıbrıs sorunu çözülmediği sürece izolasyon ve ambargo masallarıyla avutulmaya devam edecektir.

Kıbrıslı Türklerin yeri Avrupa Birliği’dir. Avrupa Birliği çatısı altında sportif, sosyal ve eğitim faaliyetlerine katılmamız için görüşmelerin başlaması, Kıbrıs Rum Liderliği ve Avrupa Birliği Komisyonu’nun üzerine düşeni yapması için çağrımızı yeniliyoruz.”

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