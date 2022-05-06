Bay-Sen'de seçimi İbrahim Kanat kazandı

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (Bay-Sen) başkanlık seçimini İbrahim Kanat kazandı.

Bay-Sen’den verilen bilgiye göre, dün gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul’da başkanlık seçimini İbrahim Kanat, BRTK Yönetim Kurulu Temsilciliği seçimini de Eray Göksoylu kazandı.

Yeni dönemde yönetim kurulunda, Efdal Özkara, Hasan Altınmakas, Bora Dede, Talmaç Başkaya, Suad Suiçmez, Turgay Özgünler, Eniz Akşahin, Çiler Ermetal, Serda Tüzel; denetleme kurulunda Arzu Çakır Eliaçık, Ruzin Tözün Görçin ve Vargın Balcı, disiplin kurulunda da Çiğdem Cabacaba, Ziya Tunaç, Gürcan Yüzüak, Mete Asilsoy, Nedim Enginsoy görev yapacak.