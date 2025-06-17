“Batı, silahsızlandırılmış bir İran istiyor"

Gazeteci Cevat Gök, İran’ın nükleer programı hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Gök, 2015 yılında imzalanan ve İran’ın uranyum zenginleştirme oranını %3,2 ile sınırlayan nükleer anlaşmanın, dönemin ABD Başkanı Donald Trump tarafından tek taraflı şekilde feshedildiğini hatırlattı.

Gök, “Trump, 5+1 ülkeleriyle yapılan bu anlaşmayı tüm dünyanın gözleri önünde yırtarak iptal etti. Ardından İran da bu adıma karşılık olarak nükleer programını yeniden devreye soktu ve uranyum zenginleştirmede %60 seviyelerine kadar ulaştı” dedi.

İran’ın, uluslararası kamuoyunun iddialarının aksine nükleer bomba sahibi olma niyetinde olmadığını vurgulayan Gök, “İran açıkça söylüyor; biz nükleer güç olmak istemiyoruz. Yani atom bombası ya da nükleer silah üretmeyeceğiz. Ancak nükleer enerjiye de karşı çıkıyorlar. Eğer bu programı da kaldırırsak, sırada füze teknolojisi olacak. Ardından da, ‘Bunlardan da vazgeçin’ diyecekler,” şeklinde konuştu.