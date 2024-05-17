Başkentte “Adaletin Rengi Ne?’’ sloganıyla “Onur Yürüyüşü” düzenleniyor

LGBTİ+ haklarının savunulması ve toplumsal farkındalığın artırılması için Lefkoşa’da “Adaletin Rengi Ne?’’ sloganıyla “Onur Yürüyüşü” düzenleniyor.

Yüzlerce yurttaşın katıldığı yürüyüş öncesi, başlangıç noktası olan Lefkoşa - Dereboyu'ndaki Suitex önünde yüz boyama standı kuruldu, katılımcıların pek çoğu yüzlerini simler ve gökkuşağı renklerine boyadı.

Bölgeye çok sayıda polisin konuşlandığı gözlemlendi.

Yürüyüş saat 18.30 sıralarında başladı, "Adaletin Rengi Ne?" yazılı pankartlar açıldı, "Dünya Yerinden İbneler Özgür Olsa" ve "Susma, Haykır, LGBT vardır" sloganları atıldı.

Katılımcılar, Cumhuriyet Meclisi’nin önünden geçerek, Girne Kapısı’na, oradan da Lefkeliler Hanı’na ulaşacak.

17 Mayıs Onur Yürüyüşü Lefkeliler Hanı’nda tamamlanacak.