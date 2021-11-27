Başkasının adına sahte olarak hazırlanan ve üzerinde kendi resmi bulunan pasaportu tedavüle sürdü, tutuklandı
Ercan Havalimanı’nda daha önceden başka bir kişi adına sahte olarak düzenlenmiş ve üzerinde kendi fotoğrafı bulunan pasaportu görevli memura vererek tedavüle süren 22 yaşındaki A.K.(E), tutuklandı.
A+A-
Ercan Havalimanı’nda daha önceden başka bir kişi adına sahte olarak düzenlenmiş ve üzerinde kendi fotoğrafı bulunan pasaportu görevli memura vererek tedavüle süren 22 yaşındaki A.K.(E), tutuklandı.
Polis açıklamasına göre, dün saat 10:30 sıralarında meydana gelen olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Bu haber toplam 108 defa okunmuştur
Etiketler : polis basın bülteni