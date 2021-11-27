Başkasının adına sahte olarak hazırlanan ve üzerinde kendi resmi bulunan pasaportu tedavüle sürdü, tutuklandı

Ercan Havalimanı’nda daha önceden başka bir kişi adına sahte olarak düzenlenmiş ve üzerinde kendi fotoğrafı bulunan pasaportu görevli memura vererek tedavüle süren 22 yaşındaki A.K.(E), tutuklandı.

Polis açıklamasına göre, dün saat 10:30 sıralarında meydana gelen olayla ilgili soruşturma devam ediyor.