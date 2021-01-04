Başkan böyle yaparsa!

Küresel salgın Covid-19’a yönelik “yerel bulaş” artarken, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın “maske, mesafe” kurallarının da ihmal edildiği paylaşımı tepki topladı.



Liderlerin topluma özellikle örnek olması gerektiğine dikkat çeken YENİDÜZEN okurları, Gaziveren’de dün çekilen bu güncel fotoğrafı gazetemizle paylaştı, “Başkan da böyle yaparsa, toplum kurallara nasıl uyacak, yerel bulaşın önüne nasıl geçeceğiz” diye sordu.



Casinolarda yılbaşı akşamı yaşanan kalabalıkların sosyal medyaya yansıması sonrasında “bir yandan kapanıyoruz ancak kurallar herkese farklı farklı uygulanıyor” tartışmaları gündeme gelmişti.



Bu kez Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Gaziveran’da maçı izledik, Beşiktaş 2-0 kazandı” diyerek, kendisi bir paylaşım yaptı.



Cumhurbaşkanı’nın çok sayıda yurttaşla birlikte sosyal mesafe kullarına uymadan, çoğunluğun maskesiz olduğu görüntü “Bulaşıcı Hastalık Üst Kurulu”nun açıkladığı tedbirleri de dikkate almıyor.