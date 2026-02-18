'Başka Kıbrıs Yok' söyleşisi gerçekleşti

Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda ‘Başka Kıbrıs Yok’ belgesel gösterimi ve söyleşi gerçekleştirildi.

Araştırmacı yazar Mete Hatay, Yeşil Barış Harekatı Başkanı Doğan Sahir ve Yeşil Barış Harekatı eski Başkanı Sn.Feriha Tel'in katılımıyla düzenlenen etkinlik kapsamında; adada yaşanan çevresel sorunlar ve çevresel yıkımı ele alındı. Farklı bilim dallarından uzmanlar ile çevre örgütlerinden aktivistlerin anlatımlarına yer verilen belgesel, PRIO Kıbrıs Merkezi ve Yeşil Barış Hareketi ortak yapımı olarak hazırlandı.

Yönetmenliğini Faik Uzuner ve Doğuş Bozkurt’un üstlendiği, koordinatörlüğünü Mete Hatay’ın yürüttüğü belgesel gösteriminin ardından, tehlike altındaki doğal kaynakların korunmasına yönelik alınması gereken önlemler ve hayata geçirilebilecek çalışmalar üzerine bir söyleşi gerçekleştirildi.