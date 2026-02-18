Güneyde feci kaza: 19 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti
Güneyde sabahın ilk saatlerinde Larnaka yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 19 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Güneyde yayın yapan In Cyprus'un haberine göre, kaza saat 01.30 sıralarında meydana gelirken, 19 yaşında bir erkek sürücü, yoldan çıkarak beton çevre duvarına çarparak durabildi.
Kaza sonrası 19 yaşındaki kadın yolcu olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan 19 yaşındaki erkek sürücü ve 20 yaşındaki bir başka kadın yolcu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
