"Kalın yol önemli bir dönüşüme tanıklık edecek"

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, kent genelinde yürütülen asfalt iyileştirme çalışmalarına bu yıl önemli bir bütçe ayrıldığını açıkladı. Çalışmaların şehrin tüm katmanlarına yayılacağını belirten Harmancı, hava koşullarının elverdiği her gün sahada olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Harmancı, Kemal Şemiler Caddesi’nin (Kalın Yol) önemli bir dönüşüme tanıklık edeceğini belirterek, süreçte trafik sıkışıklığı gibi bazı sıkıntıların yaşanabileceğini ancak bu dönüşümün kaçınılmaz bir gereklilik olduğunu vurguladı.

İplik Pazarı ve Lokmacı sonrası oluşturulacak yeni yayalaştırma alanlarına da değinen Harmancı, ortaya çıkacak yeni kamusal nefes alanlarının kent sakinleri tarafından beğenileceğini söyledi.

Harmancı ayrıca, 1 milyar TL’lik öz kaynak yatırımıyla Lefkoşa’da önemli bir dönüşüm yaşanacağını kaydetti.