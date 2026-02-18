Fatma Ünal "Juju" Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak

Serap ŞAHİN

"Sahte diploma" soruşturması kapsamında yargılanan Fatma Ünal'ın ilk tahkikat (PI) duruşmasında karar açıklandı. 15 ayrı davadan itham edilen sanık Fatma Ünal Ağır Ceza Mahkemesi’ne havale edildi. İlk oturum 3 Mart'ta gerçekleşecek.

Güzelyurt Kaza Mahkemesi Ceza Davaları Yargıcı Nuray Necdet'in huzurunda görüşülen ilk tahkikat duruşmasının karar oturumunda, İddia Makamı adına Savcı Damla Güçlü ile sanık avukatı Doğa Zeki hazır bulundu.

Karar oturumunda Yargıç Nuray Necdet, sanığın "Sahte Resmi Belge Düzenleme", "Sahte Resmi Belgeyi Tedavüle Sürme", "Sahte Resmi Belge Düzenlenmesini Tahrik Etme" ve "Yetkisiz Belge Düzenleme" suçlarını içeren toplam 16 ayrı davadan itham edildiğini söyledi.

Sanığın itham olduğu suçların Ağır Ceza Mahkemesi yetkisinde olduğunu belirten Necdet, ilk tahkikatın duruşmaları boyunca iddia makamı tarafından 5 tanığın dinlendiğini ve mahkemeye toplam 41 emare sunduğuna dikkat çekti.

Yargıç Necdet, ilk tahkikat safhasında "yargılama" yapılmadığını; ilk tahkikatın amacının iddia makamının keyfi yargılamadan kaçınması ve olguların yargıçların süzgecinden geçilmesi olduğunu belirtti.

Necdet, sanık Fatma Ünal'ın ilk tahkikat duruşması sonucunda iddia makamının sanığın davasının Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi'ne havale edilmesini talep ettiğini, savunmanın ise bu talebe itiraz etmediğinin altını çizdi.

Yargıç Nuray Necdet, sanığın Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanması için yeterli şahadetin olduğuna dikkat çekti.

Yargıç Necdet, sanığın davasının 3 Mart'ta oturum gerçekleştirecek Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ne havale edilmesine karar verdi.