CTP Kadın Örgütü Girne İlçesi, “Emekçi Kadınlar Panayırı”nı bu yıl da düzenliyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü Girne İlçesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında gelenekselleşen “Emekçi Kadınlar Panayırı”nı bu yıl da düzenliyor. “Tezgâhımız emek, dokuduğumuz gelecek” sloganıyla kurulacak panayır, 7 Mart Cumartesi günü 10.00 ile 18.00 saatleri arasında Girne Sevim Ebeoğlu Barış Parkı’nda gerçekleştirilecek.

CTP Kadın Örgütü Girne İlçe Başkanı Bengül Envergil, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, panayırın temel amacının kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesine katkı sağlamak ve üreten kadınlara doğrudan pazar olanağı yaratmak olduğunu belirtti. Kurulacak stantlarda kadınların el emeği ürünlerini sergileyip satış yapabileceğini ifade eden Envergil, aynı zamanda kadınların bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunabilecekleri ortak bir alan yaratılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Envergil, “İşsizliğin ilk hedefi olan kadınların emeğini değerlendirecekleri bir pazar yaratılırken, aynı zamanda ülkemizin içinde bulunduğu sosyo-ekonomik ve siyasal sorunların sonuçlarını daha ağırlıklı hisseden kadınların soluk almasına olanak sağlanması amaçlanıyor” dedi.

Panayır kapsamında yalnızca üretici kadınların değil, sivil toplum örgütlerinin de yer alacağını belirten Envergil, kurulacak stantlarda kadın haklarına ilişkin görüş ve taleplerin broşür, pankart ve benzeri materyallerle kamuoyuyla paylaşılabileceğini ifade etti. Etkinliğin dayanışma ruhuyla gerçekleşeceğini vurgulayan Envergil, tüm toplumu panayıra davet etti.

Program detaylarının önümüzdeki günlerde açıklanacağı etkinlikte stant açmak, etkinlik sergilemek, toplumla buluşmak ve mesaj iletmek isteyen kadınlar ile sivil toplum örgütlerinin, en geç 28 Şubat Cumartesi 2026 tarihine kadar 0533 875 1970 numaralı telefondan CTP Kadın Örgütü Girne İlçesi’ne ön kayıt yaptırması gerekiyor.