“UBP’nin arkasını toplayan babamdır, biraz büyüyün artık”

Arıklı’nın oğlundan Hasan Küçük’e:

Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın oğlu Ercan Arıklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda UBP Milletvekili Hasan Küçük’e yönelik, “Sanki bu protokolün muhatabı Arıklı ve YDP imiş gibi konuşmaktan vazgeçin. Hep küçük kalmak zorunda değilsiniz. Birazcık büyümeyi hayal edin” diye konuştu.

Ercan Arıklı paylaşımında, “Bu protokolü sanki Arıklı imzalamış ve sorumlusu oymuş gibi havalarla Arıklı’yı ek protokol imzalanmasa istifa edecek misin diye soruyorsun.” ifadelerini kullandı.

Arıklı, “Arıklı Başbakanın imza attığı bu protokolü canla başla savunuyor. Siz UBP’liler, kendi Genel Başkanınıza saygı duymadığınız için onun imzasına da saygı duymuyorsunuz.” dedi.

Paylaşımında geçmiş dönemlere de atıf yapan Arıklı, “Siz zaten geçmişte de sırf Hükümet olabilmek için kendi Genel Başkanınız Özgürgün’ü Kudret Özersay’a kurban etmiş bir partiniz.” ifadelerine yer verdi.

Arıklı, açıklamasının devamında, “Arıklı sizin arkanızı topluyor. Takdir ve teşekkür etmeniz gerekirken sanki bu protokolün muhatabı Arıklı ve YDP imiş gibi konuşmaktan vazgeçin. Hep küçük kalmak zorunda değilsiniz. Birazcık büyümeyi hayal edin” dedi.