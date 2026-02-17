Kronos yatağı için geri sayım

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindeki 6’ıncı parselde yer alan Kronos yatağının geliştirilmesine yönelik kararın Mart ayı sonunda açıklanması bekleniyor.

Politis gazetesi “Kronos Yatağı Üretim Aşamasında” başlıklı haberinde elde ettiği bilgilere dayanarak, ENI şirketinin; Kahire’de, 30 Mart-1 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek “Egypt Energy Show” konferansı çerçevesinde, “Kronos” ile ilgili nihai yatırım kararını açıklamasının beklendiğini yazdı.

Kahire’deki konferansa Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis başkanlığındaki heyetin katılacağını yazan gazete “Kronos” yatağının, araştırma aşamasından üretim aşamasına geçmesinin, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin tek yanlı ilan ettiği MEB için yeni olgular yaratacağını çünkü ilk kez enerji programının, üretimdeki bir yatağa sahip olacağını belirtti.