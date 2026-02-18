UBP Milletvekili Hasan Küçük, kendisine yönelik eleştirilerde Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın oğlu Ercan Arıklı'ya cevap verdi.

Yapılan eleştirilere yönelik sosyal medya hesabından kısa bir açıklama yapan Küçük, "Siyasi duruşumuza asla aileyi karıştırmayız. Bu terbiye ile büyüdük. Buna kalkışanlara net mesajım: 'Soyismimiz küçük ama yüreğimiz büyük' " ifadelerini kullandı.

Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile UBP Milletvekili Hasan Küçük 'Fiber Optik Protokolü' konusunda fikir ayrılığı yaşanmış, Bakan Arıklı'nın oğlu Ercan Arıklı da, Hasan Küçük'e yönelik “UBP’nin arkasını toplayan babamdır, biraz büyüyün artık” açıklaması yapmıştı.