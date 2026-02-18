Demokrasi Şehitleri 21 Şubat’ta kabirleri başında anılacak

Demokrasi Şehitlerini Yaşatma Derneği, siyasal cinayetlerle yaşam hakkı ellerinden alınan ve failleri meçhule yazılan Demokrasi Şehitleri’nin, 21 Şubat 2026 Cumartesi günü saat 11.00’de Lefkoşa Mezarlığı’ndaki kabirleri başında anılacağını duyurdu.

Dernek tarafından yapılan açıklamada, 1958 yılında İnkılâpçı gazetesi yazarı ve sendikacı Fazıl Önder ile Türk Eğitim Kulübü yöneticisi, sporcu ve sendikacı Ahmet Yahya; 1962 yılında Cumhuriyet gazetesi yazar ve yayıncıları Ahmet Muzaffer Gürkan ile Ayhan Hikmet; 1965 yılında Emekçi, İnkılâpçı ve Cumhuriyet gazeteleri yazarı, sendikacı ve politikacı Derviş Ali Kavazoğlu; 1976-1979 yıllarında Türkiye’deki yüksek öğrenimleri sırasında Özer Elmas, Mehmet Ömer, Muharrem Özdemir, Mustafa Ertan, Ercan Turgut ile Sadık Cemil ve 1996 yılında Yenidüzen gazetesi yazarlarından Kutlu Adalı’nın görüş ve düşünceleri nedeniyle siyasal cinayetlerin hedefi olduğu ve yaşamlarına kastedildiği belirtildi.

Açıklamada, demokrasiye, barışa, düşünce ve ifade özgürlüğüne ve emeğin hakkını alma mücadelesine gönülden inanarak bu uğurda mücadele eden Demokrasi Şehitleri’nin gerici karanlık çevrelerin saldırıları sonucu siyasal cinayetlerle yaşamlarını yitirdiği ifade edildi.

Demokrasi Şehitleri’nin, 21 Şubat 2026 Cumartesi günü saat 11.00’de Lefkoşa Mezarlığı’ndaki kabirleri başında gerçekleştirilecek etkinlikle anılacağı duyuruldu.