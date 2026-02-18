“Her türlü tehditlere rağmen sanatı ile mücadele verdi”

Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği Genel Sekreteri Hüseyin Çakmak, hayatını kaybeden karikatür sanatçıcısı Alper Susuzlu’nun Mağusa’da toğrağa verildiğini duyurdu.

Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği tarafından yapılan yazılı açıklamada, derneğin Kurucu Üyesi ve ilk Genel Sekreteri olan, kendine özgü karikatür tarzı ile uluslararası üne sahip Alper Susuzlu’nun kaybının derin üzüntü yarattığı belirtildi.

Açıklamada, Susuzlu’nun yalnızca karikatür alanında değil, resim ve tiyatro alanında da yıllarca yoğun üretim gerçekleştirmiş çok yönlü bir sanatçı olduğu vurgulandı. “Gerek siyasi görüşü ile gerekse yaptığı sanatlar aracılığı ile özünde Kıbrıs Türk Toplumu'na ve Kıbrıs Türk Sol Hareketi'ne, genelde ise Kıbrıs Sorunu'nun kalıcı bir çözüme kavuşması ve Kıbrıs'ta yaşayan toplumların yeniden birlikte yaşaması için, her türlü tehditlere rağmen, önemli katkı sağlamıştır” ifadelerine yer verildi.

“Siyasi ve sanatsal etkinliklerde yıllarca ön saflarda yer aldı”

Susuzlu’nun barış, demokrasi, insan hakları ile fikir ve anlatım özgürlüğü için yapılan örgütlü eylemlere önemli katkılar sunduğu belirtilen açıklamada, siyasi ve sanatsal etkinliklerde yıllarca ön saflarda yer aldığı kaydedildi. Özellikle Kıbrıs’taki barikatların ve sınırların kaldırılması için dernek çatısı altında çizgileri, fikirleri ve eylemleri ile mücadele yürüttüğü ifade edildi. “Ürettiği politik eserler nedeni ile birçok kez tehditler aldı, hedef gösterildi ancak inandığı mücadeleden geri adım atmadı” denildi.

“Alper Susuzlu bedenen aramızdan ayrılsa bile, ürettiği kalıcı eserler ile yaşamaya devam edecektir” ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, yaslı ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilendi.

1982’de başladı, uluslararası alana taşındı

YENİDÜZEN’de de karikatür çizdi...

Alper Susuzlu’nun karikatür çizmeye 1982 yılında başladığı, Yenidüzen, Kıbrıs Postası, Akrep, Kıbrıs, Lololo, Vatan, Yeni Çağ, Demokrat, Karadeniz ve Karikatür isimli gazete ve dergilerde eserlerinin yayımlandığı belirtildi.

Kıbrıs Türk Karikatür Sanatı’nda “Evrenselleşme Dönemi”ni (1980–1990) başlatan çizerlerden biri olduğu kaydedilen Susuzlu’nun, 1986–1990 yılları arasında dernekte Genel Sekreter olarak görev yaptığı ifade edildi.

Karikatürlerinin Kıbrıs, Azerbaycan, Yugoslavya, Türkiye, İngiltere, Japonya, Kanada, İtalya, Belçika, Fransa, Hollanda, Küba, Bulgaristan, Norveç, İsviçre, Peru, Almanya, Makedonya, Mısır, Tayvan, Güney Kore, İran ve İsrail’de düzenlenen uluslararası etkinliklerde sergilendiği, Bulgaristan, Makedonya ve Peru’daki uluslararası karikatür müzelerinin koleksiyonlarında eserlerinin bulunduğu bildirildi.

Tiyatrodan albüme

“Ulusal ve uluslararası birçok yarışmada ödüllü”

Açıklamada, 1988 yılında Kıbrıs Türk Komedi Tiyatrosu’nu kuran Susuzlu’nun, uzun yıllar yerel konuları içeren birçok mizahi-komedi oyun yazdığı, yönettiği ve sahnelediği belirtildi. 1990’lı yıllarda “Çizgi Bant” tarzı karikatürler yayımladığı, 1992 yılında “Afrodit Adasından Karikatürler” isimli kişisel karikatür albümünü yayımladığı ifade edildi.

1993 yılında üç karikatürcü arkadaşı ile “Mağusa Mizah Grup”u kurduğu ve çok sayıda karikatür etkinliği gerçekleştirdiği aktarıldı. Kıbrıs, Türkiye, İngiltere, Japonya ve Makedonya’da kişisel sergiler açtığı kaydedildi.

Ulusal ve uluslararası birçok yarışmada ödül kazanan Susuzlu’nun, Basel, Ancona, İstanbul, Vicenza, Skopje, Haifa, Taipei, El Gouna, Daejeon ve Yeni Boğaziçi’nde düzenlenen yarışmalarda çeşitli ödüllere layık görüldüğü belirtildi. 2022 yılında Girne’de Altın Zeytin Mizah Hizmet Ödülü’nü aldığı ifade edildi.