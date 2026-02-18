Denizli Gemikonağı Kalkındırma Derneği’nde Türkay Fotalı yeniden başkan

Denizli Gemikonağı Kalkındırma Derneği’nin dün gerçekleştirilen 8. Olağan Genel Kurulu’nda Türkay Fotalı yeniden başkanlığa seçildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Genel Kurul'un açılışını ve başkanlığını Tamer Dayıoğlu yaptı. Toplantıda faaliyet raporu, mali rapor ve denetim raporları üyelerin bilgisine sunuldu. Raporların oybirliğiyle kabul edilmesinin ardından yeni dönem yönetim kurulu seçimine geçildi.

Seçim sonucunda yeniden başkanlık görevine seçilen Türkay Fotalı, yaptığı konuşmada kendisine duyulan güvene layık olmak için çalışmaya devam edeceğini; derneğin hedeflerini büyütmek ve faaliyetlerini geliştirmek adına yeni dönemde projeler hayata geçireceklerini ifade etti.