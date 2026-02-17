Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuzeydeki Kıbrıslı Rum mallarıyla ilgili olarak adanın güneyinde hapis cezasına çarptırılan AFİK Group CEO’su Simon Mistriel Aykut’un cezasının geri kalanını İsrail’de çekebilmesi için, İsrail’le yapılan anlaşmada öngörülen tüm işlemleri tamamladığı haber verildi.

Politis gazetesi “İsrail’in Aykut’u Teslim Almasını Bekliyorlar” başlıklı haberinde Aykut’un bugüne kadar tutuklu bulunduğu Merkezi Cezaevinde, Lefkoşa (Güney) Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kendisine verilen 5 yıllık hapis cezasının 20 ayını çektiğini yazdı.

Kıbrıs Cumuhuriyeti makamlarının İsrail’deki yetkili makamlardan, cezasının geri kalanını çekmesi için Aykut’u İsrail’e götürmek için Güneye ne zaman gelecekleri konusunda bilgilendirme beklediğini yazan gazete, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Aykut’un cezasının geri kalanını İsrail’de çekebilmesi için İsrail’le yapılan anlaşmada öngörülen tüm işlemleri tamamladığını kaydetti.

Kıbrıslı Rum Adalet Bakanı Kostas Fitiris’in konuyla ilgili olarak sunulan talebi imzaladığını ve yanıtın İsrail’e bildirildiğini yazan gazete, Adalet Bakanlığı'nın İsrail makamlarından Aykut’un İsrail’e nakledilmesi için polis yetkililerini ne zaman Kıbrıs’a göndereceği konusunda bilgilendirme beklediğini belirtti.

Haberde Aykut’un cezasının geri kalanını İsrail’de çekmesine ilişkin talebe olumlu yanıt verilmeden önce, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin İsrail vatandaşlarının kuzeyde Kıbrıs Rum malları üzerine inşa edilen taşınmazları satın almamaları konusunda teşvik edildikleri bir seyahat direktifi yayımlanmasını istediği ve bunu sağladığı da öne sürüldü.

Kıbrıslı Rum Adalet Bakanı Fitiris’in, Aykut’un yaşı yüzünden cezasının yarısında tahliye edilebileceğini, dolayısıyla şu an 6-8 ay daha hapiste kalıp kalmayacağının konuşulduğunu söylediğini anımsatan gazete, bu söylenenlere dayanarak Aykut’un bu yıl içinde İsrail hapishanelerinden serbest bırakılacağının tahmin edildiğini belirtti.